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Темпы уничтожения россиян – более 1200 за сутки. Обновленные потери врага в войне с Украиной

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Статистика от Генштаба

Темпы уничтожения россиян – более 1200 за сутки. Обновленные потери врага в войне с Украиной

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генштаб ВСУ обнародовал обновленную статистику российских потерь в войне с Украиной. Как видно из сводки, продолжаются высокие темпы ликвидации российской живой силы – более 1 200 единиц за последние сутки.

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Защитникам Украины также удалось обезвредить 29 артиллерийских систем, одно средство ПВО, один танк.

Общие боевые потери врага за период полномасштабного вторжения составляют:

  • личного состава - около 623990 (+1270) человек;
  • танков - 8632 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин - 16878 (+0) ед;
  • артиллерийских систем - 17774 (+29) ед;
  • РСЗО - 1178 (+0) ед;
  • средства ПВО - 942 (+1) ед;
  • самолетов - 368 (+0) ед;
  • вертолетов - 328 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14784 (+52);
  • крылатые ракеты - 2588 (+1);
  • корабли /катера - 28 (+0) ед;
  • подводные лодки - 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24171 (+55) ед;
  • специальная техника - 3037 (+0).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Игорь Семйон
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