Ночная атака на Украину с воздуха. Воздушные Силы сообщили о количестве сбитых шахедов

В ночь на субботу, седьмого сентября, россия атаковала Украину с воздуха. Были применены беспилотные летательные аппараты типа "Shahed" с районы пусков - Курск, Ейск - рф, Чауда - Крым.

В общем радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 67-ми "шахедов".

К отражению воздушного нападения противника привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

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В результате противовоздушного боя сбито 58 ударных БпЛА.

6 беспилотников – вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины, улетев в направлении россии, беларуси и временно оккупированной Луганщины. Еще три вражеских БпЛА локально потеряны на территории Украины (предположительно упали под воздействием средств РЭБ).

Этой ночью противовоздушная оборона работала в Винницкой, Ровенской, Хмельницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Херсонской и Полтавской областях.