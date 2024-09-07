  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ночная атака на Украину с воздуха. Воздушные Силы сообщили о количестве сбитых шахедов
В тренде

Ночная атака на Украину с воздуха. Воздушные Силы сообщили о количестве сбитых шахедов

Общие новости

Большинство БпЛА не достигли целей

Ночная атака на Украину с воздуха. Воздушные Силы сообщили о количестве сбитых шахедов

Ілюстративне фото, Повітряне командування "Схід"

Новина українською

В ночь на субботу, седьмого сентября, россия атаковала Украину с воздуха. Были применены беспилотные летательные аппараты типа "Shahed" с районы пусков - Курск, Ейск - рф, Чауда - Крым.

В общем радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 67-ми "шахедов".

К отражению воздушного нападения противника привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

В результате противовоздушного боя сбито 58 ударных БпЛА.

6 беспилотников – вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины, улетев в направлении россии, беларуси и временно оккупированной Луганщины. Еще три вражеских БпЛА локально потеряны на территории Украины (предположительно упали под воздействием средств РЭБ).

Этой ночью противовоздушная оборона работала в Винницкой, Ровенской, Хмельницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Херсонской и Полтавской областях.

По теме
yellow-arrow
Темпы уничтожения россиян – более 1200 за сутки. Обновленные потери врага в войне с Украиной
yellow-arrow
Камбэки Украины U-21 и Италии, травма Попова и письмо Ингульца в УПЛ. Главные новости за 6 сентября
yellow-arrow
Иран передал России баллистические ракеты малой дальности, - The Wall Street Journal
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Повітряні Сили ЗСУ
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости