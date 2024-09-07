Ночная атака на Украину с воздуха. Воздушные Силы сообщили о количестве сбитых шахедов
Большинство БпЛА не достигли целей
Ілюстративне фото, Повітряне командування "Схід"
В ночь на субботу, седьмого сентября, россия атаковала Украину с воздуха. Были применены беспилотные летательные аппараты типа "Shahed" с районы пусков - Курск, Ейск - рф, Чауда - Крым.
В общем радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 67-ми "шахедов".
К отражению воздушного нападения противника привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы подразделения РЭБ Сил обороны Украины.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
В результате противовоздушного боя сбито 58 ударных БпЛА.
6 беспилотников – вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины, улетев в направлении россии, беларуси и временно оккупированной Луганщины. Еще три вражеских БпЛА локально потеряны на территории Украины (предположительно упали под воздействием средств РЭБ).
Этой ночью противовоздушная оборона работала в Винницкой, Ровенской, Хмельницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Херсонской и Полтавской областях.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины
- Украина - Албания: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- Карпаты ищут игрока в центр поля. Среди претендентов – футболисты Шахтера и Динамо
- Кварцяный: Ахметов доверил управление Палкину и Срне, а они взяли курс не на развитие Шахтера, а на продажу футболистов
- Красотка дня. Очаровательная невеста Влада Супряги, которая готова поддерживать его в Заре
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans