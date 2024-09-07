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"Нестабильность – это черта всех молодых игроков". Павлов – о Мудрике

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"Нестабильность – это черта всех молодых игроков". Павлов – о Мудрике

Getty Images / Global Images Ukraine

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Бывший тренер сборной Украины Николай Павлов прокомментировал игру Мудрика за "Челси".

"У меня было много молодых ребят. Если они чувствуют доверие и вокруг хорошее окружение, то они преодолеют все трудности. Вспомните, как Мудрик играл за "Шахтер" и сборную. В то время каждый клуб мира был готов заплатить за него большие деньги.

Что касается его сегодняшних выступлений, то тут надо находиться в "Челси", чтобы узнать причину. Нестабильность - это черта всех молодых игроков. А дополнительный шум в прессе относительно больших заработков и тому подобное вызывает негатив прежде всего у самого Мудрика. Наверное, Михаил больше времени тратит на переживания вместо того, чтобы совершенствовать свое психологическое состояние. Здесь вопрос в психологии".

Напомним, в этом сезоне Мудрик принял участие в 4 матчах во всех официальных турнирах и забил один гол.

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Николай Павлов Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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