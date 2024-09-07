"Нестабильность – это черта всех молодых игроков". Павлов – о Мудрике
Объяснил критику в адрес вингера
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший тренер сборной Украины Николай Павлов прокомментировал игру Мудрика за "Челси".
"У меня было много молодых ребят. Если они чувствуют доверие и вокруг хорошее окружение, то они преодолеют все трудности. Вспомните, как Мудрик играл за "Шахтер" и сборную. В то время каждый клуб мира был готов заплатить за него большие деньги.
Что касается его сегодняшних выступлений, то тут надо находиться в "Челси", чтобы узнать причину. Нестабильность - это черта всех молодых игроков. А дополнительный шум в прессе относительно больших заработков и тому подобное вызывает негатив прежде всего у самого Мудрика. Наверное, Михаил больше времени тратит на переживания вместо того, чтобы совершенствовать свое психологическое состояние. Здесь вопрос в психологии".
Напомним, в этом сезоне Мудрик принял участие в 4 матчах во всех официальных турнирах и забил один гол.
Популярное сейчас
- Михаил Мудрик не сыграет против Албании. Известна причина отсутствия вингера
- Украина - Албания. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 7.09.2024
- Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины
- Бывший нардеп готовил убийство Дмитрия Гордона - СБУ
- Красотка дня. Очаровательная невеста Влада Супряги, которая готова поддерживать его в Заре
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans