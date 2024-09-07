КМ. Полесье - Заря 1:2. Первые награвания Супряги

Клубы УПЛ житомирское "Полесье" и луганская "Заря" во время международной паузы провели между собой контрольный матч. Встреча состоялась на базе житомирян. Команды, по договоренности, провели 4 тайма по 30 минут.

Победу одержала "Заря" со счетом 2:1. Отметим, что за луганчан впервые сыграл новичок Валадислав Супряга, которого клуб арендовал из "Динамо".

Контрольный матч

07.09.2024. Житомир

"Полесье" - "Заря“ 1:2

"Полесье": (стартовый состав): Кудрик, Михайличенко, Матич, Виалле, Майсурадзе, Корж, Бабенко, Леднев, Йока, Гуцуляк, Луифер

"Заря" (стартовый состав): Турбаевский, Джордан, Нваэзе (Эскинья, 56), Вантух, Тронтель, Башич, Хахлев, Мичин, Кирюханцев, Антюх, Будковский

"Заря" (следующий состав): Сапутин (Мацапура, 90), Эскинья, Гусев, Жуниньо, Василец, Волошин, Кораблин, Слесар, Бенито, Супряга, Ндур

Голы: ? 112 - Будковский 19, Бенито 77