  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. КМ. Черноморец забил 8 мячей аматорской команде
В тренде

КМ. Черноморец забил 8 мячей аматорской команде

Общие новости

Наигрывание задумок тренера

КМ. Черноморец забил 8 мячей аматорской команде

Фото: Чорноморець

Новина українською

Одесский "Черноморец" во время международной паузы провел контрольный матч против любительского "Атлетика". Представитель УПЛ не оставил шансов сопернику, победив со счетом 8:1.

Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич имел возможность задействовать в игре большое количество футболистов. Интересно, что все мячи были забиты разными игроками.

Контрольный матч

07.09.2024. Стадион "Черноморец" (Одесса)

"Черноморец" - "Атлетик“ Одесса - 8:1

Арбитры - Виталий Чекита, Виталий Сухин (Одесса), Станислав Марулин (Новая Каховка).

"Черноморец": 1 Рудько, 2 Бутко (капитан), 34 Лацабидзе, 4 Лотоцкий, 77 Кисель, 16 Билошевский, 14 Сигеев, 28 Габелок, 7 Петряк, 17 Янаков, 11 Попов. Во втором тайме на замены выходили: 71 Вечный, 27 Васильев, 70 Жоао Нето, 33 Пшеничнюк, 88 Янович, 19 Хромей, 10 Шевцов, 74 Григорчук.

Голы: Попов (18), Сигеев (36), Жоао Нето (49), Янаков (58), Пшеничнюк (64), Швецов (84), Васильев (86), Хромей (88) - Барсуков (62-пенальти).

По теме
yellow-arrow
КМ. Колос и Левый Берег разошлись ничьей
yellow-arrow
Анатолий Коньков: У сборной Украины есть кем заменить Мудрика и Довбика
yellow-arrow
Михалик - о предстоящем матче Украины: Считаю, что класс подопечных Реброва выше, и это скажется на результате
Контрольные матчи Черноморец (Одесса) товарищеские матчи Атлетик (Одесса)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Чорноморець
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости