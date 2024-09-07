КМ. Черноморец забил 8 мячей аматорской команде
Наигрывание задумок тренера
Фото: Чорноморець
Одесский "Черноморец" во время международной паузы провел контрольный матч против любительского "Атлетика". Представитель УПЛ не оставил шансов сопернику, победив со счетом 8:1.
Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич имел возможность задействовать в игре большое количество футболистов. Интересно, что все мячи были забиты разными игроками.
Контрольный матч
07.09.2024. Стадион "Черноморец" (Одесса)
"Черноморец" - "Атлетик“ Одесса - 8:1
Арбитры - Виталий Чекита, Виталий Сухин (Одесса), Станислав Марулин (Новая Каховка).
"Черноморец": 1 Рудько, 2 Бутко (капитан), 34 Лацабидзе, 4 Лотоцкий, 77 Кисель, 16 Билошевский, 14 Сигеев, 28 Габелок, 7 Петряк, 17 Янаков, 11 Попов. Во втором тайме на замены выходили: 71 Вечный, 27 Васильев, 70 Жоао Нето, 33 Пшеничнюк, 88 Янович, 19 Хромей, 10 Шевцов, 74 Григорчук.
Голы: Попов (18), Сигеев (36), Жоао Нето (49), Янаков (58), Пшеничнюк (64), Швецов (84), Васильев (86), Хромей (88) - Барсуков (62-пенальти).
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