КМ. Колос и Левый Берег разошлись ничьей
Результативной
Фото: Колос
Ковалевский "Колос" и киевский "Левый Берег" заполнили международную паузу очным спаррингом. В первом тайме Ореховский реализовал пенальти, а в начале второй части игры Синица сравнял счет.
В итоге - 1:1. Конечно, тренеры задействовали в этом матче многих футболистов, чтобы те получили игровую практику.
Контрольный матч
"Левый Берег" - "Колос“ 1:1
Голы: Синица (47) - Ориховский (33, пен.)
Состав "Левого Берега" (1-й тайм): Фастов - Астахов, Якимов, Сиднев, Дударенко - Спиваков (к), Косовский, Приходько, Войцеховский, Непейпиев - Кобзарь.
Состав "Левого Берега" (2-й тайм): Фастов (Механив, 62) - Соколов, Семенов, Швец, Сиднев - Банада (к), Косовский, Синица, Галас, М.Когут - Сухоручко.
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