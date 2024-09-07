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КМ. Колос и Левый Берег разошлись ничьей

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КМ. Колос и Левый Берег разошлись ничьей

Фото: Колос

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Ковалевский "Колос" и киевский "Левый Берег" заполнили международную паузу очным спаррингом. В первом тайме Ореховский реализовал пенальти, а в начале второй части игры Синица сравнял счет.

В итоге - 1:1. Конечно, тренеры задействовали в этом матче многих футболистов, чтобы те получили игровую практику.

Контрольный матч

"Левый Берег" - "Колос“ 1:1

Голы: Синица (47) - Ориховский (33, пен.)

Состав "Левого Берега" (1-й тайм): Фастов - Астахов, Якимов, Сиднев, Дударенко - Спиваков (к), Косовский, Приходько, Войцеховский, Непейпиев - Кобзарь.

Состав "Левого Берега" (2-й тайм): Фастов (Механив, 62) - Соколов, Семенов, Швец, Сиднев - Банада (к), Косовский, Синица, Галас, М.Когут - Сухоручко.

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Контрольные матчи товарищеские матчи Колос (Ковалевка) Левый берег (Киев)
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Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Виктор Иванчук
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