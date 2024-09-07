Бывший игрок Шахтера возглавил казахстанский клуб
Новая страница в тренерской деятельности
scdnipro1.com.ua
Казахстанский "Актобе" сообщил о назначении главным тренером команды 58-летнего украинца Игоря Леонова. Детали контракта не указываются.
Леонов работает в системе клуба с начала 2024 года. Получив должность главного тренера, специалист получил задание на сезон - стать чемпионом Казахстана и выиграть Кубок.
Напомним, Игорь Леонов работал в Академии "Шахтера", тренировал "Шахтер-3", "Мариуполь", "Арсенал" Киев, "Минай" и "Ниву" Винница.
После 18 туров "Актобе" занимает 2-е место в чемпионате Казахстана. Расстояние до первого "Кайрата" составляет всего одно очко.
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Источник:Актобе
Опубликовал: Виктор Иванчук
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