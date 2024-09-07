"Мы здесь ради футбола, ради матча, праздника": главный тренер и игрок Албании отказались говорить о войне в Украине

Полузащитник сборной Албании Ульбер Рамадани и главный тренер команды Силвиньо отказались общаться с корреспондентом MEGOGO о войне в Украине. Это произошло перед игрой сине-желтых и албанцев в Лиге наций.

"На флешинтервью я спросил Рамадани о том, что он думает о войне в Украине, хотел бы он сказать слова поддержки Украине. Он ответил: "Я - футболист, я не буду этого говорить, меня это не касается".

После этого подошел главный тренер сборной Албании Силвиньо, который попросил не спрашивать ничего у него и игроков о войне. Он сказал: "Я понимаю, у вас война, вам плохо, но мы здесь ради футбола, ради матча, праздника", - рассказал в эфире MEGOGO корреспондент Герман Каландаришвили.