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"Мы здесь ради футбола, ради матча, праздника": главный тренер и игрок Албании отказались говорить о войне в Украине

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Говорят, что это их не касается

"Мы здесь ради футбола, ради матча, праздника": главный тренер и игрок Албании отказались говорить о войне в Украине

Фото: fshf.org/sq

Новина українською

Полузащитник сборной Албании Ульбер Рамадани и главный тренер команды Силвиньо отказались общаться с корреспондентом MEGOGO о войне в Украине. Это произошло перед игрой сине-желтых и албанцев в Лиге наций.

"На флешинтервью я спросил Рамадани о том, что он думает о войне в Украине, хотел бы он сказать слова поддержки Украине. Он ответил: "Я - футболист, я не буду этого говорить, меня это не касается".

После этого подошел главный тренер сборной Албании Силвиньо, который попросил не спрашивать ничего у него и игроков о войне. Он сказал: "Я понимаю, у вас война, вам плохо, но мы здесь ради футбола, ради матча, праздника", - рассказал в эфире MEGOGO корреспондент Герман Каландаришвили.

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Следите за поединком Украина - Албания с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. После первого тайма счет ничейный - 0:0.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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