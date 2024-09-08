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Первое поражение Украины от Албании, результативный дебют Грузии, погромы Германии и Нидерландов. Главные новости за 7 сентября

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Главное из мира футбола за прошедшие сутки

Первое поражение Украины от Албании, результативный дебют Грузии, погромы Германии и Нидерландов. Главные новости за 7 сентября

Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол

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Украина впервые в истории проиграла Албании

Украинская национальная команда под руководством Сергея Реброва стартовала в очередной кампании Лиги наций с поражения от албанцев. Усилиями Конопли, "сине-желтые" первыми открыли счет в столице Чехии. Однако, в итоге наши футболисты дважды пропустили и проиграли. Это первое фиаско сборной Украины в истории от албанских "орлов". До этого были только победы - 5/5...

Грузия дома разгромила Чехию

Подопечные Саньоля уверенно начали дебютный для себя сезон в дивизионе B. Грузины поразили ворота чехов четыре раза и при этом пропустили лишь гол "престижа" в самой концовке. В следующем туре Грузия сыграет против Украины, а "крестоносцы" будут принимать Албанию.

Германия на своем поле сокрушила Венгрию

"Бундестим" стартовала в элитном дивизионе Лиги наций с погрома над венграми. За команду Юлиана Нагельсмана забитыми мячами отметились Фюллькруг, Мусиала, Вирц, Павлович и одноклубник Зинченко - Хаверц. В свою очередь Собослаи и компания не сумели за 90 минут поразить ворота тер Штегена.

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Нидерланды покуражились в матче против Боснии и Герцеговины

В параллельном поединке квартета A3 Лиги наций "оранжевые" Рональда Кумана принимали боснийцев. Сборная Нидерландов в Эйндховене дважды пропустила, однако при этом отметилась сразу 5-ю голами.

Англия в дерби переиграла Ирландию

Сборная "трех львов" под руководством 50-летнего ирландского специалиста Ли Карсли в своем традиционном стиле обыграла национальную команду Ирландии. Три очка англичанам принесли точные удары Райса и Грилиша в первом тайме.

Греция не заметила Финляндию

В еще одном матче группы B2 греки встречались с финнами. Игра закончилась уверенной победой подопечных Ивана Йовановича. Дублем в составе сборной Греции отметился Йоаннидис. Еще один забитый мяч был записан на автогол Каллмана.

Металлист 1925 разошелся миром с Диназом

Пока клубный футбол ушел на перерыв из-за матчей сборных, в Первой лиге Украины бурлит жизнь. В 5-м туре второго по рангу украинского дивизиона харьковский "Металлист 1925" принимал "Диназ" из Киевской области. В итоге, коллективы расписали результативную ничью - 2:2.

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