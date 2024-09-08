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Генштаб подытожил потери оккупантов за прошедший день

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Второй день подряд убито 1270 оккупантов

Генштаб подытожил потери оккупантов за прошедший день

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за прошедший день войны, 7-е сентября 2024-го года.

Силы обороны Украины ликвидировали 1270 оккупантов (точно такую же цифру предоставляли за 6-е сентября).

Общие потери противника от 24.02.22 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 625 260 (+1270) человек
  • танков - 8636 (+4)
  • боевых бронированных машин - 16897 (+19)
  • артиллерийских систем - 17804 (+30)
  • РСЗО - 1180 (+2)
  • средства ПВО - 942
  • самолетов - 368
  • вертолетов - 328
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14864 (+80)
  • крылатые ракеты - 2588
  • корабли /катера - 28
  • подводные лодки - 1
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24218 (+47)
  • специальная техника - 3047 (+10)
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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