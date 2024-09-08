Генштаб подытожил потери оккупантов за прошедший день
Второй день подряд убито 1270 оккупантов
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за прошедший день войны, 7-е сентября 2024-го года.
Силы обороны Украины ликвидировали 1270 оккупантов (точно такую же цифру предоставляли за 6-е сентября).
Общие потери противника от 24.02.22 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 625 260 (+1270) человек
- танков - 8636 (+4)
- боевых бронированных машин - 16897 (+19)
- артиллерийских систем - 17804 (+30)
- РСЗО - 1180 (+2)
- средства ПВО - 942
- самолетов - 368
- вертолетов - 328
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14864 (+80)
- крылатые ракеты - 2588
- корабли /катера - 28
- подводные лодки - 1
- автомобильной техники и автоцистерн - 24218 (+47)
- специальная техника - 3047 (+10)
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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