Караваев присоединился к команде переселенцев Мрия-Гостомель

Защитник "Динамо" Александр Караваев стал частью гуманитарно-спортивного проекта "Мрия" волонтерского штаба "Рестовратор. Картофельное войско". Александра объявили амбассадором команды, которая полностью состоит из внутренне перемещенных лиц, и выступает в первенстве Бучанского района Киевской области.

Команду "Мрия" создали блогер Дмитрий Дубас и бывший пресс-атташе Андрея Шевченко Николай Васильков.

"Поддержка переселенцев в это трагическое время - задача для каждого из нас. Грандиозно, что это удается делать через футбол, эта игра всегда объединяла людей. Проект "Мрия" Дубаса и Василькова уникальный в своем роде, очень рад стать его частью", - сказал Караваев.

"Мы очень рады принять в нашу семью Сашу Караваева, я давно знаком с ним лично, знаю его семью из Херсона. Волонтеры нашего штаба буквально вчера эвакуировали людей из их дома на острове в Херсоне. Караваев уже второй публичный амбассадор "Мрии". Первым в мае стал ведущий Игорь Кондратюк", - рассказал Николай Васильков.

В Высшей лиге Бучанского района "Мрия" сейчас занимает 3-е место в таблице. Во время каждого домашнего матча в городе происходит гуманитарный фестиваль. Команды на поле выводят маленькие переселенцы из семей внутренне перемещенных лиц, проживающих в регионе.