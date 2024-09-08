Александрия провела контрольные матчи с Ворсклой и Ингульцом
Петровцы тренируются, несмотря на заявления Поворознюка
Фото: Олександрія
Часть клубов УПЛ, заполняя международную паузу, проводят между собой контрольные матчи. В субботу, 7-го сентября, "Александрия" сыграла 2 спарринга - против "Ворсклы" и "Ингульца".
Команда Руслана Ротаня уступила полтавчанам со счетом 1:3. За «Александрию» забил Козак, а за "Ворсклу" отличились Иеде, Ковталюк, а также однажды помог автогол.
Позже александрийцы сыграли вничью с "Ингульцом". Матч завершился со счетом 1:1. За "желто-черных" забил Филиппов. Автор гола петровцев - неизвестен.
Интересно, что "Ингулец" продолжает тренировочный процесс, несмотря на заявление президента клуба Александра Поворознюка о снятии с УПЛ.
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