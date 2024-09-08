  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Александрия провела контрольные матчи с Ворсклой и Ингульцом
В тренде

Александрия провела контрольные матчи с Ворсклой и Ингульцом

Общие новости

Петровцы тренируются, несмотря на заявления Поворознюка

Александрия провела контрольные матчи с Ворсклой и Ингульцом

Фото: Олександрія

Новина українською

Часть клубов УПЛ, заполняя международную паузу, проводят между собой контрольные матчи. В субботу, 7-го сентября, "Александрия" сыграла 2 спарринга - против "Ворсклы" и "Ингульца".

Команда Руслана Ротаня уступила полтавчанам со счетом 1:3. За «Александрию» забил Козак, а за "Ворсклу" отличились Иеде, Ковталюк, а также однажды помог автогол.

Читайте такжеКМ. Полесье - Заря 1:2. Первые награвания Супряги

Позже александрийцы сыграли вничью с "Ингульцом". Матч завершился со счетом 1:1. За "желто-черных" забил Филиппов. Автор гола петровцев - неизвестен.

Интересно, что "Ингулец" продолжает тренировочный процесс, несмотря на заявление президента клуба Александра Поворознюка о снятии с УПЛ.

По теме
yellow-arrow
Микитин: Поединок с Албанией еще раз подтвердил, что для нас переиграть соперника, который плотно обороняется - проблематично
yellow-arrow
Черноморец подписал двух игроков
yellow-arrow
"Они еще должны сосать грудь у мамки. Они в футбол не умеют играть - сопляки": Сабо разнес сборную Украины
Ворскла (Полтава) Контрольные матчи ФК Александрия товарищеские матчи Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Олександрія
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
08.09.2024 в 15:04
Ингулец играйте в Одессе возьмёте 3 очка там в ЧО клоун БАБИЧ всех смешит такой игрой 6 игр 5 проигрышей
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
08.09.2024 в 15:04
Ингулец играйте в Одессе возьмёте 3 очка там в ЧО клоун БАБИЧ всех смешит такой игрой 6 игр 5 проигрышей
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости