Ракицкий может продолжить карьеру на Ближнем Востоке или в Азии

Летом защитник во второй раз покинул донецкий "Шахтер". 35-летний футболист не спешит вешать бутсы на гвоздь, поэтому рассматривает разные предложения. Есть высокая вероятность, что следующая команда будет представлять другую страну.

Ведущий YouTube-канала "Игра Футболов" Александр Денисов в одном из последних видео заявил, что Ракицкий может продолжить карьеру в Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах или Китае.

В составе первой команды "горняков" защитник провел более 11 лет и 358 матчей. Также на его счету 54 поединка в национальной сборной Украины.