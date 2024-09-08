  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ракицкий может продолжить карьеру на Ближнем Востоке или в Азии
В тренде

Ракицкий может продолжить карьеру на Ближнем Востоке или в Азии

Общие новости

У Ярослава есть интересные варианты для нового вызова

Ракицкий может продолжить карьеру на Ближнем Востоке или в Азии

Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий

Новина українською

Летом защитник во второй раз покинул донецкий "Шахтер". 35-летний футболист не спешит вешать бутсы на гвоздь, поэтому рассматривает разные предложения. Есть высокая вероятность, что следующая команда будет представлять другую страну.

Читайте такжеДенисов: Футболист, играющий в России, не может выступать за сборную Украины

Ведущий YouTube-канала "Игра Футболов" Александр Денисов в одном из последних видео заявил, что Ракицкий может продолжить карьеру в Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах или Китае.

В составе первой команды "горняков" защитник провел более 11 лет и 358 матчей. Также на его счету 54 поединка в национальной сборной Украины.

По теме
yellow-arrow
Украинский тренер Актобе пригласил в штаб аналитика Зари, который работал в сборной
yellow-arrow
Микитин: Поединок с Албанией еще раз подтвердил, что для нас переиграть соперника, который плотно обороняется - проблематично
yellow-arrow
Черноморец подписал двух игроков
Ярослав Ракицкий Александр Денисов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Гра Футболів
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
08.09.2024 в 23:24
Две недели назад отмечался день борьбы с провалом памяти. Уверен усралекс отметил его с размахом!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 4
avatar
жажа_the_best (Харьков)
08.09.2024 в 23:24
Две недели назад отмечался день борьбы с провалом памяти. Уверен усралекс отметил его с размахом!
Ответить
0
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
08.09.2024 в 22:03
А что друзья назад в Зенит не берут на какую-нибудь административную работу??
Ответить
0
1
aleks68
08.09.2024 в 22:19
это только тебя петуха вонючего могут пристроить твои хозяева из паРаши.и ты мразь продался за фуфлорубли.сдохни падаль,е.....й шпион в ялте жажа
sticker
Ответить
0
1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
08.09.2024 в 23:21
Людей которые не помнят что реброфф играл в рубине я считаю слабоумными..
 
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости