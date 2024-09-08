Ракицкий может продолжить карьеру на Ближнем Востоке или в Азии
У Ярослава есть интересные варианты для нового вызова
Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий
Летом защитник во второй раз покинул донецкий "Шахтер". 35-летний футболист не спешит вешать бутсы на гвоздь, поэтому рассматривает разные предложения. Есть высокая вероятность, что следующая команда будет представлять другую страну.
Ведущий YouTube-канала "Игра Футболов" Александр Денисов в одном из последних видео заявил, что Ракицкий может продолжить карьеру в Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах или Китае.
В составе первой команды "горняков" защитник провел более 11 лет и 358 матчей. Также на его счету 54 поединка в национальной сборной Украины.
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Источник:Гра Футболів
Опубликовал: Александр Симченко
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жажа_the_best (Харьков)
08.09.2024 в 23:24
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