Украинский тренер Актобе пригласил в штаб аналитика Зари, который работал в сборной

Главный аналитик "черно-белых" Авраам Кампомар прекращает сотрудничество с "Зарей". Испанец войдет в тренерский штаб "Актобе" под руководством украинца Игоря Леонова и станет его ассистентом.

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В период с 2018 по 2021 год специалист работал ассистентом директора академии. После этого занимал должность аналитика в штабах Андрея Шевченко и Александра Петракова в национальной команде Украины. Добавим, что Кампомар входил в первый набор платформы PASS.

"Актобе" занимает второе место в первенстве Казахстана (31 балл).