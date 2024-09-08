Украинский тренер Актобе пригласил в штаб аналитика Зари, который работал в сборной
В луганской команде специалист работал с февраля
Фото з відкритих джерел
Главный аналитик "черно-белых" Авраам Кампомар прекращает сотрудничество с "Зарей". Испанец войдет в тренерский штаб "Актобе" под руководством украинца Игоря Леонова и станет его ассистентом.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В период с 2018 по 2021 год специалист работал ассистентом директора академии. После этого занимал должность аналитика в штабах Андрея Шевченко и Александра Петракова в национальной команде Украины. Добавим, что Кампомар входил в первый набор платформы PASS.
"Актобе" занимает второе место в первенстве Казахстана (31 балл).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Meta ratings.kz
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Красавица дня. Очаровательная испанская пассия полузащитника Грузии, который вчера добил чехов
- Предчувствия его не обманули. Акценты зрителя на игре Украины с Албанией
- "Новые правила ввели": Яремчук рассказал об эпизоде перед началом матча с Албанией
- "Они еще должны сосать грудь у мамки. Они в футбол не умеют играть - сопляки": Сабо разнес сборную Украины
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн