Победы Испании и Португалии, Довбик может пропустить матч Ромы. Главные новости за 8 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 8 сентября

Чемпион Европы-2024 одержал свою первую победу в новом розыгрыше Лиги наций. В матче со Швейцарией Испания с двадцатой минуты играла в меньшинстве из-за удаления Ле Нормана, но ранее забила два гола (Хоселу и Фабиан Руис), а в конце игры еще дважды пробила ворота хозяев (Руис, Торрес). Швейцария ответила только мячом Амдуни – 4:1. В другом матче Лиги А4 Дания справилась с Сербией (2:0).

Португалия имеет максимальное количество баллов в группе A1 благодаря волевой победе над Шотландией (2:1). Гости были впереди после мяча Мактомини, но фаворит смог отыграться благодаря мячам Фернандеша и Роналду в конце встречи. В другом поединке группы Хорватия благодаря точному удару Модрича победила Польшу (1:0).

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик может пропустить следующий матч Серии А с "Дженоа". Об этом сообщает Planeta Roma. Решение об игре Довбика может быть принято в последний момент. В то же время Corriere dello Sport сообщает, что в восстановлении нападающего есть оптимизм. "Волки" сыграют против "Дженоа" в Генуе 15 сентября.

Главный тренер "Ингульца" Василий Кобин утверждает, что президент петровцев Александр Поворознюк принял твердое решение снять клуб с чемпионата УПЛ из-за запрета играть на новом стадионе. "Мы ждем официальных заявлений от руководства и держим связь в телефонном режиме", – добавил Кобин.

Десятого сентября молодежная сборная Украины сыграет свой восьмой матч в квалификации к Евро-2025 (U-21) с командой Северной Ирландии. Игра начнется в 21:45. Как стало известно UA-Футбол, украинские болельщики не смогут посмотреть трансляцию матча из-за отсутствия технического сигнала из Северной Ирландии.

В воскресенье столичное "Динамо" провело товарищеский матч против представителя первенства Киевской области – "Полесья" из Ставков. В общем киевляне забили восемь голов (8:1). Дублями отметились Вивчаренко, Караваев и Самба Диалло, еще по голу забили Шепелев и Роман Саленко. Один из ассистов на свой счет записал недавний новичок киевлян Эдуардо Герреро.

Одесский "Черноморец" продолжает кадровую работу. Клуб объявил о подписании голкипера Максима Набита и форварда Илью Шевцова. 19-летний Набит – воспитанник "Карпат". Также выступал за "Шахтер" U19 и "Зарю" U19. 24-летний Шевцов – воспитанник "Шахтера". Ранее играл за "Десну", "Ингулец" и американский "Шарлотт".