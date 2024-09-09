Силы обороны ликвидировали 1150 российских оккупантов за сутки - Генштаб
Плюс выбито 117 единиц техники
Азов
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили не менее 1150 захватчиков, а также 3 танка, 9 бронемашин и 26 артсистем.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 626 410 (+1150) человек,
- танков - 8639 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 16 906 (+9) ед,
- артиллерийских систем - 17 830 (+26) ед,
- РСЗО - 1180 (+0) ед,
- средства ПВО - 942 (+0) ед,
- самолетов - 368 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14 897 (+33),
- крылатые ракеты - 2588 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 24 262 (+44) ед,
- специальная техника - 3049 (+2) ед.
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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