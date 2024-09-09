  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Силы обороны ликвидировали 1150 российских оккупантов за сутки - Генштаб
В тренде

Силы обороны ликвидировали 1150 российских оккупантов за сутки - Генштаб

Общие новости

Плюс выбито 117 единиц техники

Силы обороны ликвидировали 1150 российских оккупантов за сутки - Генштаб

Азов

Новина українською

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили не менее 1150 захватчиков, а также 3 танка, 9 бронемашин и 26 артсистем.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 626 410 (+1150) человек,
  • танков - 8639 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 16 906 (+9) ед,
  • артиллерийских систем - 17 830 (+26) ед,
  • РСЗО - 1180 (+0) ед,
  • средства ПВО - 942 (+0) ед,
  • самолетов - 368 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14 897 (+33),
  • крылатые ракеты - 2588 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24 262 (+44) ед,
  • специальная техника - 3049 (+2) ед.

По теме
yellow-arrow
Победы Испании и Португалии, Довбик может пропустить матч Ромы. Главные новости за 8 сентября
yellow-arrow
Украинский тренер Актобе пригласил в штаб аналитика Зари, который работал в сборной
yellow-arrow
Ракицкий может продолжить карьеру на Ближнем Востоке или в Азии
война с россией генштаб
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости