Украинская ПВО ночью сбила две ракеты и шесть шахедов
Цели враг не достиг
Zelenskiy Official
В ночь на 9 сентября 2024 года противник атаковал тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Курской обл. и оккупированной Донетчины и 8-ю ударными БпЛА типа "Shahed" (район пусков: Курск - рф).
Об этом сообщают Воздушные Силы в Telegram.
В результате противовоздушного боя сбиты две КАР Х-59/69 и 6 "шахедов".
Два вражеских беспилотника локально потеряны на территории Украины (предположительно упали под воздействием средств РЭБ). Также, в результате активного противодействия, одна из ракет Х-59/69 не достигла своей цели.
Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Сумской и Днепропетровской областях.
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