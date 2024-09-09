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Украинская ПВО ночью сбила две ракеты и шесть шахедов

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Цели враг не достиг

Украинская ПВО ночью сбила две ракеты и шесть шахедов

Zelenskiy Official

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В ночь на 9 сентября 2024 года противник атаковал тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Курской обл. и оккупированной Донетчины и 8-ю ударными БпЛА типа "Shahed" (район пусков: Курск - рф).

Об этом сообщают Воздушные Силы в Telegram.

В результате противовоздушного боя сбиты две КАР Х-59/69 и 6 "шахедов".

Два вражеских беспилотника локально потеряны на территории Украины (предположительно упали под воздействием средств РЭБ). Также, в результате активного противодействия, одна из ракет Х-59/69 не достигла своей цели.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Сумской и Днепропетровской областях.

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Источник:
Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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