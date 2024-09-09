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Зеленский: Украина представит план победы Байдену, Трампу и Харрис

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Зеленский: Украина представит план победы Байдену, Трампу и Харрис

Getty Images/Global Images Ukraine

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Украина работает с представителями обеих партий в Соединенных Штатах Америки. План мира будет представлен, как действующему президенту США, так и двум кандидатам.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

"Неизменно работаем с представителями обеих партий в Соединенных Штатах - на полях форума в Италии провел встречу с делегацией Конгресса США. Говорили, в частности, о плане победы для Украины - об определенных его деталях. А полностью мы представим все шаги президенту США Байдену и обоим кандидатам в президенты - Трампу и Харрис", - сказал он.

По словам президента, главное сейчас - максимально укрепить позиции Украины, украинцев, защиту городов и сел от российского террора и больше возможностей украинским воинам на фронте.

"Эта неделя дала новые договоренности по снарядам для Украины, по финансам для производства оружия, дронов и ракет в Украине. ПВО - неизменный приоритет. И мы продолжаем на всех уровнях убеждать партнеров по дальнобойности. Россия может уклоняться от поисков мира ровно настолько, насколько мир уклоняется от сильных решений ради поражения для России. Дальнобойность - одно из таких ключевых, стратегических решений", - отметил Зеленский.

В июне в Швейцарии прошел саммит мира по "формуле мира" Зеленского, с участием 100 стран и организаций. До конца года Украина планирует провести второй саммит в Саудовской Аравии.

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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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download1 (huyersk)
09.09.2024 в 11:03
переможець недороблений, людожер, щоб ти у пеклі горів за свої діла
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
09.09.2024 в 11:03
переможець недороблений, людожер, щоб ти у пеклі горів за свої діла
Ответить
1
0

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