Разрыв сократился. Сырский озвучил соотношение снарядов между Украиной и Россией
Хорошая тенденция
Getty Images/Global Images Ukraine
Украине удалось уменьшить разницу в количестве снарядов, которые используют ВСУ и армия РФ на фронте. И хотя оккупанты до сих пор имеют преимущество в боеприпасах, нынешние пропорции составляют один к двум или один к двум с половиной.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью CNN.
"Благодаря действиям нашего правительства, президента Украины, министра обороны, нам удалось сократить разницу между боеприпасами, которые используем мы и противник. Пропорция составляет один к двум, один к двум с половиной. Год назад этот показатель был один к десяти, один к шести.
Мы не можем воевать так же, как они, поэтому должны использовать прежде всего эффективный подход, применять свои силы и средства с максимальным использованием особенностей местности, инженерных сооружений. А также использовать техническое преимущество.
Мы стараемся максимально использовать наше техническое преимущество над противником, чтобы нивелировать его численное преимущество", - подчеркнул главком, добавив, что лучшие подразделения беспилотных систем сосредоточены сейчас в Покровском секторе.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Цыганык: С ностальгией вспоминаю Петракова. То, что строит Ребров, не имеет перспективы
- Леоненко: В сборной мне понравилась только прическа Цыганкова. Ребров доработает контракт. Они же друзья с Шевченко
- Сенькив: Украина играла привычно при Реброве. Эту команду легко прочитать, раскусить и нейтрализовать
- "Они еще должны сосать грудь у мамки. Они в футбол не умеют играть - сопляки": Сабо разнес сборную Украины
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans