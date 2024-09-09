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Разрыв сократился. Сырский озвучил соотношение снарядов между Украиной и Россией

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Разрыв сократился. Сырский озвучил соотношение снарядов между Украиной и Россией

Getty Images/Global Images Ukraine

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Украине удалось уменьшить разницу в количестве снарядов, которые используют ВСУ и армия РФ на фронте. И хотя оккупанты до сих пор имеют преимущество в боеприпасах, нынешние пропорции составляют один к двум или один к двум с половиной.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью CNN.

"Благодаря действиям нашего правительства, президента Украины, министра обороны, нам удалось сократить разницу между боеприпасами, которые используем мы и противник. Пропорция составляет один к двум, один к двум с половиной. Год назад этот показатель был один к десяти, один к шести.

Мы не можем воевать так же, как они, поэтому должны использовать прежде всего эффективный подход, применять свои силы и средства с максимальным использованием особенностей местности, инженерных сооружений. А также использовать техническое преимущество.

Мы стараемся максимально использовать наше техническое преимущество над противником, чтобы нивелировать его численное преимущество", - подчеркнул главком, добавив, что лучшие подразделения беспилотных систем сосредоточены сейчас в Покровском секторе.

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Источник:
CNN
Опубликовал: Александр Бураков
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