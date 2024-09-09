Разрыв сократился. Сырский озвучил соотношение снарядов между Украиной и Россией

Украине удалось уменьшить разницу в количестве снарядов, которые используют ВСУ и армия РФ на фронте. И хотя оккупанты до сих пор имеют преимущество в боеприпасах, нынешние пропорции составляют один к двум или один к двум с половиной.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью CNN.

"Благодаря действиям нашего правительства, президента Украины, министра обороны, нам удалось сократить разницу между боеприпасами, которые используем мы и противник. Пропорция составляет один к двум, один к двум с половиной. Год назад этот показатель был один к десяти, один к шести. Мы не можем воевать так же, как они, поэтому должны использовать прежде всего эффективный подход, применять свои силы и средства с максимальным использованием особенностей местности, инженерных сооружений. А также использовать техническое преимущество. Мы стараемся максимально использовать наше техническое преимущество над противником, чтобы нивелировать его численное преимущество", - подчеркнул главком, добавив, что лучшие подразделения беспилотных систем сосредоточены сейчас в Покровском секторе.