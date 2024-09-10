Ультиматум Ингульца не сработал, возвращение Мудрика и трансляция молодежи. Главные новости за 9 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 9 сентября

По информации ТаТоТаке, руководители УПЛ предложили высказаться всем клубам и не нашли у них единодушного принятия ситуации. 7 из 16 клубов (не считая "Ингульца", который не голосовал бы сам против себя) воздержались или отказались выступать за принятие радикального решения. В итоге "Ингульцу" предложено сыграть 14 сентября против "Черноморца" либо на заявленном перед стартом сезона резервном стадионе ("Горняк" в Кривом Роге), либо в Одессе. И использовать две следующие недели для решения документальных вопросов клубного стадиона, а именно, получение акта о соответствии спортивного сооружения техническим нормам (выдается Государственной инспекцией архитектуры и градостроительства Украины). Сообщается, что Александр Поворознюк все же не будет снимать "Ингулец" с УПЛ.

Отборочный матч Евро-2025 (U-21) Северная Ирландия – Украина все-таки будет транслироваться на территории нашей страны.

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия технического сигнала из Северной Ирландии матч не покажут в Украине.

Как сообщили в УАФ, будет транслировать ютуб-канал Ассоциации. Ассоциация все же сумела договориться с принимающей стороной о ретрансляции сигнала. Трансляцию матча организует ирландская сторона.

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик вернулся к тренировкам в общей группе команды перед матчем Лиги наций с Чехией.

Об этом сообщил главный тренер нашей команды Сергей Ребров на предматчевой пресс-конференции. Также тренер добавил, что у некоторых игроков есть микроповреждения, но все готовы к матчу.

В понедельник сыграли матчи второго тура Лиги наций в группе А2. Франция дома принимала сборную Бельгию. Игра завершилась уверенной победой французов – 2:0. Мячи в свой актив записали Коло Муани и Дембеле. В другом матче группы Италия в Венгрии переиграла Израиль - 2:1. В составе итальянцев забивали Фраттези и Кин. Таким образом, итальянцы набрали шесть очков и занимают первое место, а Франция с тремя очками еще вторая.

Лучшим игроком был признан полузащитник "Полесья" Александр Назаренко, набравший 41% голосов. Назаренко забил 5 голов и отдал 1 ассист в 4 матчах УПЛ. Лучшим тренером месяца избрали коуча "Александрии" Руслана Ротаня. На старте этого сезона УПЛ "горожане" одержали четыре победы в четырех матчах.

Ужгородский клуб объявил о прекращении сотрудничества с 38-летним капитаном и вратарем команды Александром Бандурой. Александр стал игроком закарпатской команды 2 февраля 2022 года. С тех пор он сыграл за "Минай" 50 матчей, в 13 из которых сохранил свои ворота "сухими".

Криштиану Роналду принес победу сборной Португалии на 88 минуте матча с национальной командой Шотландии на стадии группового этапа Лиги Наций. Таким образом, за всю карьеру 39-летний нападающий поразил ворота 48 сборных - это рекордный показатель в мировом футболе.