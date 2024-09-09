Шольц: Настало время для дискуссий о прекращении войны
Мнение лидера ФРГ
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Сейчас настал тот момент, когда стоит начать обсуждение мира в Украине. Об этом заявил канцлер Германии в интервью немецким СМИ, пишет ZDF.
"Я думаю, что это сейчас тот момент, когда мы должны обсудить, как мы можем быстрее выйти из этой военной ситуации к миру. Бесспорно будет еще одна мирная конференция", - заявил он.
По словам Шольца, он обсудил этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым у него "хорошие" отношения. Тот якобы согласился, что Россия должна присутствовать на следующей мирной конференции.
В этом же интервью Шольц признался, провальные для правящей партии результаты местных выборов в Саксонии и Тюрингии, состоявшихся в начале сентября, частично были следствием проукраинской позиции действующего правительства Германии.
"Мы приняли очень далеко идущие решения - и мы будем это делать. (...) Некоторые граждане не согласны с тем, что мы поддерживаем Украину", - сказал Шольц.
Он заверил, что продолжит взятый курс, поскольку считает помощь Украине правильной политикой.
Предыдущий саммит мира в Швейцарии завершился тем, что 78 стран выразили поддержку "территориальной целостности" Украины. Россия не принимала в нем участия.
5 сентября российский правитель Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, повторил свои утверждения о том, что РФ "никогда не отказывалась от переговоров", и заявил, что такие переговоры возможны на основе документов, которые обсуждались весной 2022 года в Стамбуле.
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