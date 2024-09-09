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СМИ: Шольц готовит "мирный план", который не исключает передачу России оккупированных территорий

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Канцлер Германии работает над своего рода "Минскими соглашениями"

СМИ: Шольц готовит "мирный план", который не исключает передачу России оккупированных территорий

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Канцлер Германии Олаф Шольц готовит "мирный план", в войне России против Украины, который предусматривает сохранение РФ ранее захваченных украинских территорий.

Об этом пишет итальянская газета La Repubblica.

"Шольц решил войти в историю как "канцлер мира", использовав войну в Украине, чтобы вернуть утраченные позиции.

Ошеломленный разрушительными результатами выборов в Тюрингии и Саксонии и преследуемый все более настойчивыми слухами о том, что возможное поражение 22 сентября в Бранденбурге может заставить его сделать шаг назад, канцлер решил разыграть украинскую карту, чтобы выбраться из тупика", - говорится в материале.

Журналисты, ссылаясь на источники в парламенте пишут, что канцлер Германии работает вместе с некоторыми однопартийцами "над своего рода "Минскими соглашениями", которые предусматривают возможность передачи частей украинской территории Москве. Источник также добавляет, что "канцлер хочет прогнуть Украину любой ценой".

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Накануне в интервью Шольц отметил необходимость провести новый саммит мира с целью урегулирования кризиса в Украине с обязательным участием России. Он заявил, что сейчас настал тот момент, когда стоит начать обсуждение мира в Украине. По словам Шольца, он обсудил этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым у него "хорошие" отношения. Тот якобы согласился, что Россия должна присутствовать на следующей мирной конференции.

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