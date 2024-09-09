СМИ: Шольц готовит "мирный план", который не исключает передачу России оккупированных территорий
Канцлер Германии работает над своего рода "Минскими соглашениями"
Getty Images / Global Images Ukraine
Канцлер Германии Олаф Шольц готовит "мирный план", в войне России против Украины, который предусматривает сохранение РФ ранее захваченных украинских территорий.
Об этом пишет итальянская газета La Repubblica.
"Шольц решил войти в историю как "канцлер мира", использовав войну в Украине, чтобы вернуть утраченные позиции.
Ошеломленный разрушительными результатами выборов в Тюрингии и Саксонии и преследуемый все более настойчивыми слухами о том, что возможное поражение 22 сентября в Бранденбурге может заставить его сделать шаг назад, канцлер решил разыграть украинскую карту, чтобы выбраться из тупика", - говорится в материале.
Журналисты, ссылаясь на источники в парламенте пишут, что канцлер Германии работает вместе с некоторыми однопартийцами "над своего рода "Минскими соглашениями", которые предусматривают возможность передачи частей украинской территории Москве. Источник также добавляет, что "канцлер хочет прогнуть Украину любой ценой".
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- УПЛ организовала онлайн-конференцию относительно снятия Ингульца. Клубы и организаторы обсуждают план действий
- В одном из клубов Первой лиги продолжается внутреннее расследование. Есть подозрение на неспортивное поведение
- Косырин: Достаточно было посмотреть на Мудрика, который, улыбаясь, лузгал семечки
- Историческая победа Сан-Марино, травма Артема Довбика и 900-й гол Роналду. Главные новости за 5 сентября
- Красавица дня. Очаровательная испанская пассия полузащитника Грузии, который вчера добил чехов
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом