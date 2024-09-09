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Швеция объявила новый пакет военной помощи для Украины на 400 млн евро

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В него вошли снаряды, гранатометы, зенитно-ракетные комплексы и другое вооружение

Швеция объявила новый пакет военной помощи для Украины на 400 млн евро

ukrgate

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В понедельник, 9 сентября, правительство Швеции объявило о новом пакете военной помощи для Украины на 4,6 млрд шведских крон (401,6 миллиона евро). Это уже 17-й пакет военной помощи Швеции для Украины.

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Об этом информирует шведское правительство.

"Пакет соответствует наиболее приоритетным военным потребностям Украины и создает свободу действий в будущем. Он включает пожертвования оборудования, прямые закупки, комплекты снаряжения и финансовую помощь", - говорится в сообщении.

В частности, новый пакет помощи от Швеции содержит маскировочное оборудование для ранее переданной техники - гусеничных бронетранспортеров PBV 302, а также переносные зенитно-ракетные комплексы Robot System 70.

Кроме этого, правительство Швеции отмечает, что Украина запросила противотанковое вооружение, поэтому в пакет помощи вошли противотанковые снаряды, гранатометы и мины. А также средства защиты от загрязнений, боеприпасы для минометов, учебные материалы для новобранцев и зимнее снаряжение для украинских солдат.

Также Швеция передает морское оборудование на 500 миллионов шведских крон (около 43 млн евро), в частности шесть боевых катеров Combat Boat 90 и сопутствующее оборудование к ним.

Правительство Швеции также планирует выделить дополнительные средства на поставку Украине беспилотников.

Кроме этого, еще более 700 млн шведских крон (около 61 млн евро) пойдут на финансовые пожертвования в фонды и многосторонние инициативы в 2024 году.

"Инициативы включают как временные многосторонние проекты, такие как программы по поставке боеприпасов, так и постоянные фонды, например, Международный фонд для Украины под руководством Великобритании", - говорится в сообщении.

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