Почти 1400 оккупантов и 50 артсистем. Генштаб обновил вражеские потери
Впечатляющие цифры
The New York Times
За последние сутки россияне потеряли на фронте еще 1380 военных, 19 бронемашин и 50 артсистем
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 627 790 (+1380) человек ликвидировано;
- танков - 8640 (+1) ед;
- боевых бронированных машин - 16 925 (+19) ед;
- артиллерийских систем - 17 880 (+50) ед;
- РСЗО - 1180 ед;
- средства ПВО - 942 ед;
- самолетов - 368 ед;
- вертолетов - 328 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14 933 (+36) ед;
- крылатых ракет - 2591 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 24 330 (+68) ед;
- специальной техники - 3053 (+4) ед.
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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