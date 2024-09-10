  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Почти 1400 оккупантов и 50 артсистем. Генштаб обновил вражеские потери
В тренде

Почти 1400 оккупантов и 50 артсистем. Генштаб обновил вражеские потери

Общие новости

Впечатляющие цифры

Почти 1400 оккупантов и 50 артсистем. Генштаб обновил вражеские потери

The New York Times

Новина українською

За последние сутки россияне потеряли на фронте еще 1380 военных, 19 бронемашин и 50 артсистем

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 627 790 (+1380) человек ликвидировано;
  • танков - 8640 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин - 16 925 (+19) ед;
  • артиллерийских систем - 17 880 (+50) ед;
  • РСЗО - 1180 ед;
  • средства ПВО - 942 ед;
  • самолетов - 368 ед;
  • вертолетов - 328 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14 933 (+36) ед;
  • крылатых ракет - 2591 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24 330 (+68) ед;
  • специальной техники - 3053 (+4) ед.
По теме
yellow-arrow
ПВО уничтожила 38 беспилотников - Воздушные силы
yellow-arrow
Массированная атака. В России заявили о сбитии 144 беспилотников
yellow-arrow
Ультиматум Ингульца не сработал, возвращение Мудрика и трансляция молодежи. Главные новости за 9 сентября
война с россией генштаб
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости