Массированная атака. В России заявили о сбитии 144 беспилотников
Отбиваться пытались шесть областей
Zelenskiy Official
В Минобороны РФ уверяют, что в ночь на 10 сентября 2024 года российскими силами ПВО якобы было перехвачено 144 украинских дрона.
Как утверждают в российском Минобороны, уничтожены или перехвачены:
- 72 БПЛА над территорией Брянской области,
- 20 - над территорией Московской области,
- 14 - над территорией Курской области,
- 13 - над территорией Тульской области,
- 8 - над территорией Белгородской области,
- 7 - над территорией Калужской области,
- 5 - над территорией Воронежской области,
- 4 - над территорией Липецкой области
- и 1 над территорией Орловской области.
Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, во время атаки дронов на Раменское погибла женщина, еще четыре человека пострадали. Из жилых домов были эвакуированы 43 человека.
В российских пабликах также заявляют, что были атакованы аэродром "Шайковка" (Калужская область) и аэродром "Халино" (Курская область). Заметим, что с "Шайковки" обычно взлетают Ту-22м3, а с "Халино" россияне запускают "шахеды".
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