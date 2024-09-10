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Массированная атака. В России заявили о сбитии 144 беспилотников

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Отбиваться пытались шесть областей

Массированная атака. В России заявили о сбитии 144 беспилотников

Zelenskiy Official

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В Минобороны РФ уверяют, что в ночь на 10 сентября 2024 года российскими силами ПВО якобы было перехвачено 144 украинских дрона.

Как утверждают в российском Минобороны, уничтожены или перехвачены:

  • 72 БПЛА над территорией Брянской области,
  • 20 - над территорией Московской области,
  • 14 - над территорией Курской области,
  • 13 - над территорией Тульской области,
  • 8 - над территорией Белгородской области,
  • 7 - над территорией Калужской области,
  • 5 - над территорией Воронежской области,
  • 4 - над территорией Липецкой области
  • и 1 над территорией Орловской области.

Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, во время атаки дронов на Раменское погибла женщина, еще четыре человека пострадали. Из жилых домов были эвакуированы 43 человека.

В российских пабликах также заявляют, что были атакованы аэродром "Шайковка" (Калужская область) и аэродром "Халино" (Курская область). Заметим, что с "Шайковки" обычно взлетают Ту-22м3, а с "Халино" россияне запускают "шахеды".

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Источник:
Міноборони РФ
Опубликовал: Александр Бураков
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