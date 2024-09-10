Массированная атака. В России заявили о сбитии 144 беспилотников

В Минобороны РФ уверяют, что в ночь на 10 сентября 2024 года российскими силами ПВО якобы было перехвачено 144 украинских дрона.

Как утверждают в российском Минобороны, уничтожены или перехвачены:

72 БПЛА над территорией Брянской области,

20 - над территорией Московской области,

14 - над территорией Курской области,

13 - над территорией Тульской области,

8 - над территорией Белгородской области,

7 - над территорией Калужской области,

5 - над территорией Воронежской области,

4 - над территорией Липецкой области

и 1 над территорией Орловской области.

Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, во время атаки дронов на Раменское погибла женщина, еще четыре человека пострадали. Из жилых домов были эвакуированы 43 человека.

В российских пабликах также заявляют, что были атакованы аэродром "Шайковка" (Калужская область) и аэродром "Халино" (Курская область). Заметим, что с "Шайковки" обычно взлетают Ту-22м3, а с "Халино" россияне запускают "шахеды".