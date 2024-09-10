ПВО уничтожила 38 беспилотников - Воздушные силы
Боевая работа велась в 13 областях
Фото из свободных источников
В ночь на 10 сентября 2024 года радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 48-ми средств воздушного нападения. Российские оккупанты нанесли удар баллистической ракетой "Искандер-М" из оккупированного Крыма, противорадиолокационной ракетой Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря, 46-ю ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков: Курск, Ейск - рф).
Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.
К отражению воздушного нападения противника привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы подразделения РЭБ Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбито 38 беспилотников.
Кроме того, три дрона вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины, один - в направлении России, два - в направлении оккупированной Луганщины. Еще три вражеских БПЛА локально потеряны на территории Украины (предположительно упали под воздействием средств РЭБ).
Противовоздушная оборона работала в Винницкой, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Полтавской областях.
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