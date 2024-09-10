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ПВО уничтожила 38 беспилотников - Воздушные силы

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Боевая работа велась в 13 областях

ПВО уничтожила 38 беспилотников - Воздушные силы

Фото из свободных источников

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В ночь на 10 сентября 2024 года радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 48-ми средств воздушного нападения. Российские оккупанты нанесли удар баллистической ракетой "Искандер-М" из оккупированного Крыма, противорадиолокационной ракетой Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря, 46-ю ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков: Курск, Ейск - рф).

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

К отражению воздушного нападения противника привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы подразделения РЭБ Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбито 38 беспилотников.

Кроме того, три дрона вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины, один - в направлении России, два - в направлении оккупированной Луганщины. Еще три вражеских БПЛА локально потеряны на территории Украины (предположительно упали под воздействием средств РЭБ).

Противовоздушная оборона работала в Винницкой, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Полтавской областях.

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Источник:
Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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