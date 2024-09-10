"Он людей держит за рабов и платит копеечные зарплаты": Поворознюк проиграл суд против Гордона из-за интервью

Александр Поворознюк подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Дмитрию Гордону, а также к фермеру Николаю Охотному и редакции газеты "Фермер Приднепровья" из-за прошлогоднего интервью Охотного.

В частности, бизнесмен хотел опровергнуть слова Охотного, что он, “мягко говоря, изверг”, и заявления об угрозах с его стороны.

“Да он людей держит за рабов. Он людям платит копеечные зарплаты, а держит их сутками на работе. Люди просто разбегались – и все. И искали лучшее место. Я думаю, все слышали, как он разговаривает. Это было так", – одна из цитат, с правдивостью которой не соглашался аграрий и требовал опровергнуть.

Александрийский горрайонный суд отказал Поворознюку в иске к Гордону. Об этом сообщил адвокат Эдвин Одинцов. Суд полного текста решения еще не обнародовал.