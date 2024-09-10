"Он людей держит за рабов и платит копеечные зарплаты": Поворознюк проиграл суд против Гордона из-за интервью
Адвокат сообщил подробности дела президента Ингульца
facebook.com/FCInhulets
Александр Поворознюк подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Дмитрию Гордону, а также к фермеру Николаю Охотному и редакции газеты "Фермер Приднепровья" из-за прошлогоднего интервью Охотного.
В частности, бизнесмен хотел опровергнуть слова Охотного, что он, “мягко говоря, изверг”, и заявления об угрозах с его стороны.
“Да он людей держит за рабов. Он людям платит копеечные зарплаты, а держит их сутками на работе. Люди просто разбегались – и все. И искали лучшее место. Я думаю, все слышали, как он разговаривает. Это было так", – одна из цитат, с правдивостью которой не соглашался аграрий и требовал опровергнуть.
Александрийский горрайонный суд отказал Поворознюку в иске к Гордону. Об этом сообщил адвокат Эдвин Одинцов. Суд полного текста решения еще не обнародовал.
Популярное сейчас
- Ингулец не будет сниматься с чемпионата Украины
- Ультиматум Ингульца не сработал, возвращение Мудрика и трансляция молодежи. Главные новости за 9 сентября
- Жерсон Родригес снова вляпался в скандал - форварда отлучили от сборной Люксембурга
- Историческая победа Сан-Марино, травма Артема Довбика и 900-й гол Роналду. Главные новости за 5 сентября
- Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом