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"Он людей держит за рабов и платит копеечные зарплаты": Поворознюк проиграл суд против Гордона из-за интервью

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Адвокат сообщил подробности дела президента Ингульца

"Он людей держит за рабов и платит копеечные зарплаты": Поворознюк проиграл суд против Гордона из-за интервью

facebook.com/FCInhulets

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Александр Поворознюк подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Дмитрию Гордону, а также к фермеру Николаю Охотному и редакции газеты "Фермер Приднепровья" из-за прошлогоднего интервью Охотного.

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В частности, бизнесмен хотел опровергнуть слова Охотного, что он, “мягко говоря, изверг”, и заявления об угрозах с его стороны.

“Да он людей держит за рабов. Он людям платит копеечные зарплаты, а держит их сутками на работе. Люди просто разбегались – и все. И искали лучшее место. Я думаю, все слышали, как он разговаривает. Это было так", – одна из цитат, с правдивостью которой не соглашался аграрий и требовал опровергнуть.

Александрийский горрайонный суд отказал Поворознюку в иске к Гордону. Об этом сообщил адвокат Эдвин Одинцов. Суд полного текста решения еще не обнародовал.

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Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
Гордон
Опубликовал: Александр Симченко
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