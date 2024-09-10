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Шмыгаль: Украина не позднее конца 2025 года должна быть готова к вступлению в ЕС

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Шмыгаль: Украина не позднее конца 2025 года должна быть готова к вступлению в ЕС

gov.ua

Новина українською

Цель Украины - не позднее конца 2025 года быть готовыми к вступлению в Европейский Союз.

Об этом 10 сентября на пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Наша цель амбициозная - мы хотим не позднее конца 2025 года быть готовыми к вступлению в ЕС, но в целом стратегически мы понимаем, что наше вступление в Евросоюз должно быть неотъемлемой частью справедливого мира. Это наша стратегическая цель.

Надо привести наше законодательство, все наши подзаконные акты - это десятки тысяч документов в соответствие с директивами и правилами ЕС. Собственно, в этом заключается большой объем технической работы. Политическое решение у нас остается одно - это решение стран-членов Евросоюза о принятии Украины в члены ЕС. Этому предшествует большая техническая работа, которая не предусматривает ярких политических заявлений, но происходит ежедневная неустанная тихая работа.

Мы получили решение о начале переговоров о вступлении в Европейский Союз, продолжаем активно эту работу. Получили и утвердили переговорную рамку, начали и успешно продолжаем скрининг нашего законодательства. Не просто получили утверждение инструмента Ukraine Facility, но и подготовились к нему, сделали соответствующий план реформ, утвердили уникальный инструмент - "Матрицу реформ", которая только на этот год включает более 400 мероприятий, которые Украина должна реализовать, как наши подписанные обязательства», - сказал глава правительства.

В марте этого года Шмыгаль заявлял, что Украина сможет присоединиться к ЕС после завершения войны, а "домашнюю работу" для этого выполнит за два года.

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Денис Шмыгаль Евросоюз война с россией
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Источник:
Youtube
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
10.09.2024 в 16:12
"Ох, уж мне эти сказочки... Ох, уж мне эти сказочники." (с)
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Комментарии 3
avatar
Вarcelinius
10.09.2024 в 16:12
"Ох, уж мне эти сказочки... Ох, уж мне эти сказочники." (с)
Ответить
1
0
Василь з конопель (Амстердам )
10.09.2024 в 16:05
Піз*абол
Ответить
2
0
miha (Нежин)
10.09.2024 в 15:52
Шось курить
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2
0

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