Шмыгаль: Украина не позднее конца 2025 года должна быть готова к вступлению в ЕС
Временные рамки установлены
gov.ua
Цель Украины - не позднее конца 2025 года быть готовыми к вступлению в Европейский Союз.
Об этом 10 сентября на пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Наша цель амбициозная - мы хотим не позднее конца 2025 года быть готовыми к вступлению в ЕС, но в целом стратегически мы понимаем, что наше вступление в Евросоюз должно быть неотъемлемой частью справедливого мира. Это наша стратегическая цель.
Надо привести наше законодательство, все наши подзаконные акты - это десятки тысяч документов в соответствие с директивами и правилами ЕС. Собственно, в этом заключается большой объем технической работы. Политическое решение у нас остается одно - это решение стран-членов Евросоюза о принятии Украины в члены ЕС. Этому предшествует большая техническая работа, которая не предусматривает ярких политических заявлений, но происходит ежедневная неустанная тихая работа.
Мы получили решение о начале переговоров о вступлении в Европейский Союз, продолжаем активно эту работу. Получили и утвердили переговорную рамку, начали и успешно продолжаем скрининг нашего законодательства. Не просто получили утверждение инструмента Ukraine Facility, но и подготовились к нему, сделали соответствующий план реформ, утвердили уникальный инструмент - "Матрицу реформ", которая только на этот год включает более 400 мероприятий, которые Украина должна реализовать, как наши подписанные обязательства», - сказал глава правительства.
В марте этого года Шмыгаль заявлял, что Украина сможет присоединиться к ЕС после завершения войны, а "домашнюю работу" для этого выполнит за два года.
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