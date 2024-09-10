Россия не пойдет на переговоры, пока ВСУ остаются на Курщине, - Шойгу
Секретаря Совбеза РФ цитируют русСМИ
фото из свободных источников
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что переговоры с Украиной невозможны до тех пор, пока ВСУ остаются на российской территории.
Его цитируют росСМИ.
"До тех пор, пока мы не выбросим их с нашей территории, мы, конечно же, ни о каких переговорах с ними говорить не будем", - сказал он.
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