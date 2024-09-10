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Россия не пойдет на переговоры, пока ВСУ остаются на Курщине, - Шойгу

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Секретаря Совбеза РФ цитируют русСМИ

Россия не пойдет на переговоры, пока ВСУ остаются на Курщине, - Шойгу

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что переговоры с Украиной невозможны до тех пор, пока ВСУ остаются на российской территории.

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Его цитируют росСМИ.

"До тех пор, пока мы не выбросим их с нашей территории, мы, конечно же, ни о каких переговорах с ними говорить не будем", - сказал он.

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