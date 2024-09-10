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Тренер Шахтера сыграл в матче легенд МЮ и Селтика. ФОТО

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Раймонд ван дер Гоув в свое время поиграл за манкунианцев

Тренер Шахтера сыграл в матче легенд МЮ и Селтика. ФОТО

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Тренер вратарей "Шахтера" Раймонд ван дер Гоув принял участие в благотворительном матче легенд "Манчестер Юнайтед" и "Селтика", который состоялся 7 октября на "Олд Траффорд".

Раймонд ван дер Гоув выступал за "Манчестер Юнайтед" в 1996–2002 годах и выигрывал вместе с командой Лигу чемпионов.

Основное время матча завершилось ничьей 1:1, а серию пенальти выиграл шотландский клуб (5:4).

Участие в поединке также приняли знаменитые экс-игроки: Уэйн Руни, Димитар Бербатов, Пол Скоулз, Майкл Каррик, Ники Батт, Карел Поборски и другие.

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Шахтер (Донецк) Селтик (Глазго) Манчестер Юнайтед Раймонд ван дер Гоув
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