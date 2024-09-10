Тренер Шахтера сыграл в матче легенд МЮ и Селтика. ФОТО
Раймонд ван дер Гоув в свое время поиграл за манкунианцев
фото из соцсетей
Тренер вратарей "
Раймонд ван дер Гоув выступал за "Манчестер Юнайтед" в 1996–2002 годах и выигрывал вместе с командой Лигу чемпионов.
Основное время матча завершилось ничьей 1:1, а серию пенальти выиграл шотландский клуб (5:4).
Участие в поединке также приняли знаменитые экс-игроки: Уэйн Руни, Димитар Бербатов, Пол Скоулз, Майкл Каррик, Ники Батт, Карел Поборски и другие.
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