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Шевченко: Принял важное для себе решение - сказал, что хочу вернуться в Украину, жить в Киеве

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Сейчас такая у нас всех жизнь, нужно адаптироваться

Шевченко: Принял важное для себе решение - сказал, что хочу вернуться в Украину, жить в Киеве

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент УАФ Андрей Шевченко отметил, что после избрания его президентом Ассоциации, он на постоянной основе живет в Украине.

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"Я адаптировался к жизни в военном Киеве. Но вы знаете, что я много в разъездах по стране, бываю в разных регионах. Сейчас такая у нас всех жизнь, нужно адаптироваться. Считаю, что нужно всем оставаться едиными, чтобы помогать стране.

Я принял важное для себе решение: сказал, что хочу вернуться в Украину, жить в Киеве.

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Очень хочу, чтобы однажды вернулась мирная жизнь и чтобы международные матчи, сборная Украины, вернулись на наши стадионы", – сказал Шевченко.

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Андрей Шевченко УАФ
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Источник:
Радіо Хартія
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
10.09.2024 в 21:16
Та невже! Пазік подала на розлучення?
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
10.09.2024 в 21:16
Та невже! Пазік подала на розлучення?
Ответить
0
0

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