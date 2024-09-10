Шевченко: Принял важное для себе решение - сказал, что хочу вернуться в Украину, жить в Киеве
Сейчас такая у нас всех жизнь, нужно адаптироваться
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент УАФ Андрей Шевченко отметил, что после избрания его президентом Ассоциации, он на постоянной основе живет в Украине.
"Я адаптировался к жизни в военном Киеве. Но вы знаете, что я много в разъездах по стране, бываю в разных регионах. Сейчас такая у нас всех жизнь, нужно адаптироваться. Считаю, что нужно всем оставаться едиными, чтобы помогать стране.
Я принял важное для себе решение: сказал, что хочу вернуться в Украину, жить в Киеве.
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Очень хочу, чтобы однажды вернулась мирная жизнь и чтобы международные матчи, сборная Украины, вернулись на наши стадионы", – сказал Шевченко.
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