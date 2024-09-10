Шевченко: Принял важное для себе решение - сказал, что хочу вернуться в Украину, жить в Киеве

Президент УАФ Андрей Шевченко отметил, что после избрания его президентом Ассоциации, он на постоянной основе живет в Украине.

"Я адаптировался к жизни в военном Киеве. Но вы знаете, что я много в разъездах по стране, бываю в разных регионах. Сейчас такая у нас всех жизнь, нужно адаптироваться. Считаю, что нужно всем оставаться едиными, чтобы помогать стране.

Я принял важное для себе решение: сказал, что хочу вернуться в Украину, жить в Киеве.