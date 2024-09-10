Байден обсудит с премьером Британии разрешение Украине на удары по РФ дальнобойным оружием

Американский президент Джо Байден 13 сентября встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером: чиновники обсудят разрешение украинским Силам обороны наносить удары вглубь России.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции с главой Министерства иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми, передает "Европейская правда".

"Байден обсудит предоставление Украине разрешения на дальнобойные удары по территории РФ с британским премьером в пятницу", – заявил Блинкен.

В ходе этой конференции Блинкен подтвердил, что Иран передал баллистические ракеты России для использования в Украине, из-за чего новые санкции против Тегерана неизбежны. Кроме того, он также сообщил о том, что он и Лемми совместно посетят Киев в среду.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что в последние недели Украина активно призвала союзников снять все ограничения на удары их дальнобойным оружием по России, объясняя, что это позволит поражать, в частности, самолеты, с которых запускают крылатые ракеты и управляемые авиационные бомбы.

В ответ на это глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что любые средства, включая дальнобойные ракеты, не являются решающими для полномасштабного российского вторжения в Украину.