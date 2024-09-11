1140 оккупантов и 56 артсистем. Генштаб обновил данные о российских потерях в войне с Украиной
Выведено из строя 195 единиц вражеской техники
Генштаб ЗСУ
В течение суток украинские защитники уничтожили 1140 оккупантов, а также 13 бронемашин и 56 артсистем.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 11.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 628 930 (+1140) человек,
- танков - 8642 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 16938 (+13) ед,
- артиллерийских систем - 17936 (+56) ед,
- РСЗО - 1182 (+2) ед,
- средства ПВО - 943 (+1) ед,
- самолетов - 368 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14990 (+57),
- крылатые ракеты - 2591 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 24388 (+58) ед,
- специальная техника - 3059 (+6).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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