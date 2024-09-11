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1140 оккупантов и 56 артсистем. Генштаб обновил данные о российских потерях в войне с Украиной

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Выведено из строя 195 единиц вражеской техники

1140 оккупантов и 56 артсистем. Генштаб обновил данные о российских потерях в войне с Украиной

Генштаб ЗСУ

Новина українською

В течение суток украинские защитники уничтожили 1140 оккупантов, а также 13 бронемашин и 56 артсистем.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 11.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 628 930 (+1140) человек,
  • танков - 8642 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 16938 (+13) ед,
  • артиллерийских систем - 17936 (+56) ед,
  • РСЗО - 1182 (+2) ед,
  • средства ПВО - 943 (+1) ед,
  • самолетов - 368 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14990 (+57),
  • крылатые ракеты - 2591 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24388 (+58) ед,
  • специальная техника - 3059 (+6).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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