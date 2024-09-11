Украинская ПВО ночью сбила 20 шахедов

В ночь на 11 сентября 2024 года радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 34-х средств воздушного нападения противника. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.



Враг ударил одной баллистической ракетой "Искандер-М" из Краснодарского края - рф., двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донецкой области, 6-ю противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря в направлении острова Змеиный, 25-ю ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков: Курск, Ейск - рф., Чауда - Крым).

К отражению воздушного нападения противника привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 20 "шахедов", 5 вражеских беспилотников локально потеряны на территории Украины (информация о пострадавших и разрушениях не поступала).

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Херсонской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях.