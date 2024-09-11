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Харрис: Если бы Трамп был президентом, Путин сидел бы в Киеве

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Ключевые тезисы кандидатов в президенты США

Харрис: Если бы Трамп был президентом, Путин сидел бы в Киеве

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп провели предвыборные теледебаты в прямом эфире ABC News. Дебаты прошли менее чем за два месяца до выборов, которые состоятся 5 ноября. Среди других обсуждаемых тем звучала также тема войны России против Украины.

Харрис отреагировала на повторение Трампом заявлений о том, что у него есть идея, как "завершить войну за 24 часа".

"Думаю, причина почему Дональд Трамп говорит, что война закончилась бы за 24 часа - это потому, что он бы просто все сдал.

Если бы он был тогда президентом, Путин уже сидел бы в Киеве. И надо понимать, что бы это означало, потому что Путин имеет планы не только на Украину.

Надо понимать, почему европейские союзники и наши союзники в НАТО так благодарны, что вы больше не являетесь президентом, а мы (администрация Байдена - Ред.) понимаем важность самого мощного военного альянса в истории, которым является НАТО, и за сделанное нами для того, чтобы президент

Зеленский и украинцы могли продолжать сражаться за свою независимость. Иначе Путин уже сидел бы в Киеве и строил планы на другие страны Европы, начиная с Польши", - заявила Харрис.

Трамп, в свою очередь, о войне в Украине сказал следующее:

«Если бы я был президентом, Россия никогда бы этого не сделала. Очень хорошо знаю Путина, он бы никогда не вторгся бы в Украину и не убил миллионы людей. Такой угрозы не было четыре года [моей каденции]. Я это улажу быстро. Если буду избранным президентом, закончу войну еще до вступления в должность.

Они [администрация Байдена] - слабые в вопросах нацбезопасности. Путин поддержал Харрис на прошлой неделе. Сказал, что надеется на ее победу. Думаю, он имел это в виду. Потому что ему это сходит с рук. Со мной такого бы не случилось.

В лучших интересах США - закончить эту войну. Ладно, заключить сделку. Мы должны остановить уничтожение человеческих жизней", - сказал Трамп.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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