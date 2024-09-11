Союзники заставляют Украину думать о плане Б в войне с Россией - WSJ

США и европейские страны подталкивают Киев к тому, чтобы он сформулировал надежный план своих достижений на следующий год войны с Россией.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Источники журналистов среди американских и европейских чиновников поделились, что Запад по-прежнему все еще поддерживает цель президента Украины Владимира Зеленского по вытеснению России со своей территории. В то же время, со временем общественная поддержка союзников Киева снижается, а ВС РФ на некоторых участках фронта добиваются успехов.

В связи с этим европейские инсайдеры говорят, что Украине нужно определить более реалистичные цели войны. Западные чиновники таким образом могли бы активнее отстаивать перед избирателями необходимость поставлять оружие и помощь стране.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми сегодня прибыли в Украину, чтобы встретиться с украинскими чиновниками, в частности, чтобы обсудить, как лучше определить победу Украины и какая помощь ей для этого понадобится, сообщают официальные лица.

Высокопоставленные европейские чиновники говорят, что Киеву сообщили, что полная победа Украины потребует от Запада поддержки на сотни миллиардов долларов, чего ни Вашингтон, ни Европа реально сделать не могут.

На Западе убеждены, что выборы в США - критически важный момент, ведь они определят, на какую помощь может рассчитывать украинская сторона, однако мало кто считает, что поддержка на нынешнем уровне может длиться много лет.

Ранее сообщалось, что Киев хочет видеть представителей Москвы на следующем саммите мира. К тому моменту должен быть готов детальный план окончания войны. По словам президента Украины Владимира Зеленского, чем больше стран присоединятся к этому процессу, "тем больше стран будут глубоко понимать детально этот план".