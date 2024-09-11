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Премьер Латвии объявила о новом пакете военной поддержки для Украины

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Премьер Латвии объявила о новом пакете военной поддержки для Украины

Денис Шмигаль (Telegram)

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Премьер-министр Латвии Эвика Силиня во время встречи в Киеве с премьер-министром Денисом Шмыгалем объявила об очередном пакете военной поддержки для Украины.

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.

"Поблагодарил латвийское правительство и народ за конкретные и последовательные шаги, усиливающие Украину. В частности, за инициативу "Коалиция БПЛА для Украины" и поставки беспилотников для наших воинов. Во время нашей встречи госпожа Силиня объявила об очередном пакете военной поддержки, в который войдут бронетранспортеры.

Обсудили расширение сотрудничества во всех сферах, касающихся усиления наших военных на поле боя. В частности, сотрудничество между оборонными компаниями.

Латвия последовательно поддерживает санкции против агрессора и является нашим надежным союзником в интеграции в ЕС и НАТО.

Кроме того, наши латвийские друзья оказывают помощь энергетическим оборудованием и планируют передать Украине солнечные панели для больниц», - говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что Латвия передаст Украине сотни единиц компьютерной техники, а также специализированной одежды, биноклей и другой экипировки для Сил обороны.

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Источник:
Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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