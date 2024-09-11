Эрдоган: Турция поддерживает территориальную целостность Украины. Возвращение Крыма - требование международного права
Поддержка территориальной целостности Украины остается непоколебимой для Турции
фото из свободных источников
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возвращение оккупированного Крыма Украине является требованием международного права.
Как информирует Anadolu, об этом турецкий лидер заявил во время обращения к участникам четвертого саммита Крымской платформы.
По его словам, оккупация Крыма, против которой выступала Турция, еще больше углубила страдания крымских татар, которые 80 лет назад пережили депортацию.
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"Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины остается непоколебимой. Возвращение Крыма в состав Украины является требованием международного права", - отметил Эрдоган.
Он также отметил, что одним из приоритетов внешней политики Турции является обеспечение безопасности и благосостояния крымских татар.
"Приятно, что в июне после почти трехлетнего плена освободили заместителя председателя Национальной ассамблеи крымских татар Наримана Джеляла. Мы надеемся на скорейшее освобождение всех крымских татар, в том числе братьев Асана и Азиза Ахтемовых", - добавил турецкий лидер.
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