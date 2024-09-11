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Эрдоган: Турция поддерживает территориальную целостность Украины. Возвращение Крыма - требование международного права

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Поддержка территориальной целостности Украины остается непоколебимой для Турции

Эрдоган: Турция поддерживает территориальную целостность Украины. Возвращение Крыма - требование международного права

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возвращение оккупированного Крыма Украине является требованием международного права.

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Как информирует Anadolu, об этом турецкий лидер заявил во время обращения к участникам четвертого саммита Крымской платформы.

По его словам, оккупация Крыма, против которой выступала Турция, еще больше углубила страдания крымских татар, которые 80 лет назад пережили депортацию.

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"Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины остается непоколебимой. Возвращение Крыма в состав Украины является требованием международного права", - отметил Эрдоган.

Он также отметил, что одним из приоритетов внешней политики Турции является обеспечение безопасности и благосостояния крымских татар.

"Приятно, что в июне после почти трехлетнего плена освободили заместителя председателя Национальной ассамблеи крымских татар Наримана Джеляла. Мы надеемся на скорейшее освобождение всех крымских татар, в том числе братьев Асана и Азиза Ахтемовых", - добавил турецкий лидер.

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Комментарии
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oleg.m.3972 (Харьков)
11.09.2024 в 17:20
Ну, как тебе сказать, Эрдоган... Твоя заявка в БРИКС накрылась... ковром турецким.
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Комментарии 3
oleg.m.3972 (Харьков)
11.09.2024 в 17:20
Ну, как тебе сказать, Эрдоган... Твоя заявка в БРИКС накрылась... ковром турецким.
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0
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avatar
Просто Квашин (Харків)
11.09.2024 в 16:44
Президент Туреччини Реджеп Таїп Хитрожоп Ердоган -- говорить одне, а діє діаметрально протилежно... Наприклад купляє у ка.цапів крадене в нас зерно.....
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Лекарь (село Дарниця)
11.09.2024 в 16:55
Єта другоє! Єта бізнес! Насправді, воно не тільки купляє вкрадене, воно продає катсапам те, що заборонено. Багато чого, що потребує катсапська оборонка, приїзджає через туреччину. Ердоган - паскуда звичайна
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