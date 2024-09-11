Эрдоган: Турция поддерживает территориальную целостность Украины. Возвращение Крыма - требование международного права

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возвращение оккупированного Крыма Украине является требованием международного права.

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Как информирует Anadolu, об этом турецкий лидер заявил во время обращения к участникам четвертого саммита Крымской платформы.

По его словам, оккупация Крыма, против которой выступала Турция, еще больше углубила страдания крымских татар, которые 80 лет назад пережили депортацию.

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