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Китай будет продвигать собственное видение завершения войны в Украине, - МИД КНР

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Китай будет продвигать собственное видение завершения войны в Украине, - МИД КНР

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Китай продолжит продвигать свой план завершения войны в Украине.

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Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, информирует МИД Китая.

"Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу и будет продолжать работать над продвижением сбалансированных, объективных и рациональных голосов в международном сообществе для достижения большего международного консенсуса и накопления необходимых условий для быстрого прекращения огня и войны", - цитирует МИД страны главу МИД.

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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
11.09.2024 в 17:35
Бо Китай теж спадкоємець орди... Тому він фактично і за її московський улус! І в теперішньому часів протистояння світу демократії, зі всіма її викрутасами, та диктатури Виражаючись футбольними термінами "Йде гра на 6 балів!" Тому боси КНР роблять все, щоб Україна не стала частиною "цивілізованого Заходу"!
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Комментарии 2
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Spokoyno (Київ)
11.09.2024 в 17:35
Бо Китай теж спадкоємець орди... Тому він фактично і за її московський улус! І в теперішньому часів протистояння світу демократії, зі всіма її викрутасами, та диктатури Виражаючись футбольними термінами "Йде гра на 6 балів!" Тому боси КНР роблять все, щоб Україна не стала частиною "цивілізованого Заходу"!
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Просто Квашин (Харків)
11.09.2024 в 16:41
Китай - це комуняки вбивці, брати ка.цапів вбивць ! Тільки на Китаї тримається ка.цапська економіка, військова промисловість ... Білорусь-ка.цапстан-китай-іран-півн.корея -- це вісь зла...
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