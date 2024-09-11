Китай будет продвигать собственное видение завершения войны в Украине, - МИД КНР
Заявления КНР пока что не меняются
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Китай продолжит продвигать свой план завершения войны в Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, информирует МИД Китая.
"Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу и будет продолжать работать над продвижением сбалансированных, объективных и рациональных голосов в международном сообществе для достижения большего международного консенсуса и накопления необходимых условий для быстрого прекращения огня и войны", - цитирует МИД страны главу МИД.
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Spokoyno (Київ)
11.09.2024 в 17:35
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