Иран передал России 220 баллистических ракет по Каспийскому морю. ФОТО
Об этом пишет издание Sky News
фото из свободных источников
Судно Port Olya 3 переправило около 220 баллистических ракет Fateh-360 малой дальности из Ирана в Россию через Каспийское море. Судно, которое доставило иранские ракеты в Россию, зафиксировано на спутниковом снимке.
Об этом пишет Sky News со ссылкой на источники.
Отмечается, что 4 сентября судно Port Olya 3 прибыло в российский порт "Оля", что в Астраханской области РФ. Спутниковые снимки, проанализированные командой Sky News Data & Forensics, показывают судно в этот день в порту "Оля".
За шесть дней до этого, а именно 29 августа, судно, о котором идет речь, было в иранском порту Амирабад.
Sky News пишет, что по прибытии в РФ баллистические ракеты Fath-360 загрузили в большой поезд. Далее, вероятно, ракеты Fath-360 могли отправить на военный полигон Ашулук в Астраханской области для дальнейшей подготовки перед использованием в войне против Украины.
Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.
В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине. 10 сентября США ввели санкции против иранской авиакомпании Iran Air и морских судов РФ.
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