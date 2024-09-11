  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Иран передал России 220 баллистических ракет по Каспийскому морю. ФОТО
В тренде

Иран передал России 220 баллистических ракет по Каспийскому морю. ФОТО

Общие новости

Об этом пишет издание Sky News

Иран передал России 220 баллистических ракет по Каспийскому морю. ФОТО

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Судно Port Olya 3 переправило около 220 баллистических ракет Fateh-360 малой дальности из Ирана в Россию через Каспийское море. Судно, которое доставило иранские ракеты в Россию, зафиксировано на спутниковом снимке.

Читайте такжеИран передал России баллистические ракеты малой дальности, - The Wall Street Journal

Об этом пишет Sky News со ссылкой на источники.

Отмечается, что 4 сентября судно Port Olya 3 прибыло в российский порт "Оля", что в Астраханской области РФ. Спутниковые снимки, проанализированные командой Sky News Data & Forensics, показывают судно в этот день в порту "Оля".

За шесть дней до этого, а именно 29 августа, судно, о котором идет речь, было в иранском порту Амирабад.

Sky News пишет, что по прибытии в РФ баллистические ракеты Fath-360 загрузили в большой поезд. Далее, вероятно, ракеты Fath-360 могли отправить на военный полигон Ашулук в Астраханской области для дальнейшей подготовки перед использованием в войне против Украины.

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине. 10 сентября США ввели санкции против иранской авиакомпании Iran Air и морских судов РФ.

Иран передал России 220 баллистических ракет по Каспийскому морю. ФОТО - изображение 1Иран передал России 220 баллистических ракет по Каспийскому морю. ФОТО - изображение 2
По теме
yellow-arrow
Китай будет продвигать собственное видение завершения войны в Украине, - МИД КНР
yellow-arrow
Эрдоган: Турция поддерживает территориальную целостность Украины. Возвращение Крыма - требование международного права
yellow-arrow
Премьер Латвии объявила о новом пакете военной поддержки для Украины
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости