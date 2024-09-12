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Днепр-1 не будет выплачивать долги работникам, причастным к платформе PASS, – инсайдер

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Их считают причастными к гибели клуба

Днепр-1 не будет выплачивать долги работникам, причастным к платформе PASS, – инсайдер

Фото: СК Дніпро-1

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Журналист Игорь Бурбас подтвердил информацию о том, что СК "Днепр-1" начал выплачивать долги по зарплате своим экс-работникам. Но не все дождутся денег.

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По информации источника, сотрудникам, причастным к образовательной платформе PASS, включая Андрея Русола и Имада Ашура, долги выплачивать не будут. Причина – они имеют отношение к уничтожению клуба.

Также о том, чтобы выплачивали деньги игрокам пока речи не идет. Сейчас клуб должен отдать базу, которую арендовал у "Приватбанка" и выплатить за повреждения, которые она получила во время одной из атак.

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Александр Симченко
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