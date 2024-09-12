1270 солдат, 11 танков и самолет: Генштаб обновил российские потери в Украине
Потери РФ превысили 630 тысяч
Генштаб ЗСУ
За сутки потери врага в живой силе достигли 1270 человек. Также было уничтожено 11 танков, 73 артсистемы и самолет.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.09.24 ориентировочно составили:
- - личного состава - около 630200 (+1270) человек
- - танков - 8653 (+11)
- - боевых бронированных машин - 16955 (+17)
- - артиллерийских систем / artillery systems - 18009 (+73)
- - РСЗВ / MLRS - 1184 (+2)
- - средства ПВО - 945 (+2)
- - самолетов - 369 (+1)
- - вертолетов - 328
- - БПЛА оперативно-тактического уровня - 15033 (+43)
- - крылатые ракеты - 2591
- - корабли /катера - 28
- - подводные лодки - 1
- - автомобильной техники и автоцистерн - 24481 (+93)
- - специальная техника - 3061 (+2)
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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