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1270 солдат, 11 танков и самолет: Генштаб обновил российские потери в Украине

Общие новости

Потери РФ превысили 630 тысяч

1270 солдат, 11 танков и самолет: Генштаб обновил российские потери в Украине

Генштаб ЗСУ

Новина українською

За сутки потери врага в живой силе достигли 1270 человек. Также было уничтожено 11 танков, 73 артсистемы и самолет.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.09.24 ориентировочно составили:

  • - личного состава - около 630200 (+1270) человек
  • - танков - 8653 (+11)
  • - боевых бронированных машин - 16955 (+17)
  • - артиллерийских систем / artillery systems - 18009 (+73)
  • - РСЗВ / MLRS - 1184 (+2)
  • - средства ПВО - 945 (+2)
  • - самолетов - 369 (+1)
  • - вертолетов - 328
  • - БПЛА оперативно-тактического уровня - 15033 (+43)
  • - крылатые ракеты - 2591
  • - корабли /катера - 28
  • - подводные лодки - 1
  • - автомобильной техники и автоцистерн - 24481 (+93)
  • - специальная техника - 3061 (+2)
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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