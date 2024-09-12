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Воины ГУР сбили вражеский Су-30СМ над Черным морем

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Умелая операция

Воины ГУР сбили вражеский Су-30СМ над Черным морем

28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

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Спецподразделение ГУР МО Украины сбило российский истребитель Су-30СМ в Черном море с помощью ПЗРК.

Об этом сообщает пресс-служба главного управления разведки в Telegram.

"Оккупанты потеряли связь со своим боевым бортом 11 сентября 2024 года около 5 утра. Ориентировочно через три часа россияне начали поисково-спасательную операцию с привлечением самолета Ан-26, а также вертолетов Ми-8 и Ка-27.

В обеденное время захватчики доложили командованию об обнаруженном в море, в 70 километрах к северо-западу от мыса Тарханкут, характерное пятно от авиационного топлива, а вскоре увидели и обломки уничтоженного Су-30СМ", - говорится в сообщении.

Самолет стоимостью около 50 млн долларов принадлежал 43-му отдельному морскому авиационному полку ВКС РФ.

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Источник:
Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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