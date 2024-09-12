Силы ПВО ночью сбили 44 ударных БПЛА

В ночь на 12 сентября 2024 года радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 69-ти средств воздушного нападения противника (по состоянию на 9.00).

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных Сил ВСУ.

Оккупанты ударили по Черниговщине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской обл. и одной управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из Брянской обл., двумя крылатыми ракетами Х-22/32 из самолетов Ту-22М3 (из воздушного пространства над акваторией Черного моря в направлении острова Змеиный), 64-мя ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков: Курск, Ейск - рф., Чауда - Крым).

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 44 шахеда. Три вражеских беспилотника улетели обратно в Россию, еще четыре - локально потеряны на территории Украины (информация о пострадавших и разрушениях не поступала).

По состоянию на 9.00 четыре дрона остаются в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа. Благодаря активному противодействию Сил обороны, большинство вражеских ракет не достигли желаемых целей.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской и Полтавской областях.