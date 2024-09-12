Опытный украинский форвард объявил о завершении карьеры

Украинский нападающий Денис Васин принял решение завершить профессиональную игровую карьеру в 35 лет. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Денис планирует остаться в футболе, но уже в другой роли.

"Я завершаю свою профессиональную карьеру футболиста. Хочу поблагодарить всех, кто был рядом на этом пути. Было много незабываемых моментов. Моя карьера началась в сезоне 2004/2005, когда я подписал свой первый контракт с родной командой ФК "Черноморец" Одесса, и завершаю ее сегодня в ФК "Фратрия". Впереди новая страница, которая уже началась, и на этом пути будут новые вызовы, победы и открытия. Я остаюсь в футболе, но уже в другой роли. Слава Украине, слава ВСУ, до новых встреч!", - написал Васин.

Напомним, Васин известен по выступлениям за "Черноморец", "Карпаты", "Сталь", "Ильичевец", "Ворсклу", "Кривбасс" и "Ингулец". За рубежом он успел поиграть за литовский ФК "Йонава", белорусскую "Белшину" и болгарскую "Фратрию".