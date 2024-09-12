В Омске пылает танковый завод, который занимается выпуском систем Солнцепек
Неудачно покурили?
Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг, 12 сентября, в российском Омске загорелся военный завод "Омсктрансмаш", который по данным СМИ, выполняет заказы в военной сфере и находится под международными санкциями.
Об этом сообщает белорусское медиа NEXTA Live. По словам очевидцев, столб густого дыма от пожара видно из разных частей города.
Предварительно площадь возгорания составляет 50 квадратных метров. К месту направляются МЧСники.
Завод "Омсктрансмаш" дал официальный комментарий по ситуации с возгоранием: "На территории предприятия во время проведения ремонта крыши подрядной организацией произошло локальное возгорание кровельного материала. На производственном процессе этот инцидент не сказался. Пострадавших нет".
Отметим, что завод "Омсктрансмаш" занимается выпуском танков и тяжелых огнеметных систем "Сонцепёк", и входит в концерн "Уралвагонзавод".
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