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Директор Днепра-1: Персоналу выплатили все долги, футболистам - частично

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В клубе рассказали о процессе выплаты долгов

Директор Днепра-1: Персоналу выплатили все долги, футболистам - частично

scdnipro1.com.ua

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Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман рассказал о процессе выплаты долгов.

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– Какова ситуация с выплатой долгов футболистам и персоналу "Днепра-1"?

– Персоналу выплатили все. Футболистам понемногу – с кем рассчитались, кому еще должны. Не все деньги еще на клуб поступили с продажи игроков.

Мы также рассчитались с компаниями-спонсорами, спонсировавшими команду с декабря по май. Команда задачу, поставленную спонсорами, не выполнила – 2-3 место. Деньги нам одалживали, их пришлось вернуть. Это не то, что деньги пришли, и они ушли на сторону, кто-то украл, то, что я читаю в прессе.

Нам пришлось рассчитаться со спонсорами, всем коллективом. С футболистами – кого-то пристроили, перед кем есть долги.

– Кто были эти спонсоры?

– Зачем мне их называть? Были спонсоры, любители футбола, наши днепропетровские и киевская компания. Возможно, если бы заняли 2-3 место, они бы и дальше спонсировали. А так увидели, что происходит, что команда разбегается, все хотят уйти.

Так что то, что деньги куда-то выведены, все, что пишут в прессе – бред. Там деньги заходили в клуб официально как возвратная помощь. Нам нужно было вернуть эти деньги в одну из первых очередей. Если бы не они – мы могли рухнуть еще зимой, – сказал Фридман.

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СК Днепр-1 Вячеслав Фридман
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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Весела Дача (Кривий Ріг)
12.09.2024 в 14:18
Бєня по шапці надавав, і спиж…і гроші довелось повернути.
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Комментарии 2
Весела Дача (Кривий Ріг)
12.09.2024 в 14:18
Бєня по шапці надавав, і спиж…і гроші довелось повернути.
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Nevermore (Донецк)
12.09.2024 в 13:51
ох уж эти спонсоры....
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