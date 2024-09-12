Директор Днепра-1: Персоналу выплатили все долги, футболистам - частично

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман рассказал о процессе выплаты долгов.

– Какова ситуация с выплатой долгов футболистам и персоналу "Днепра-1"?

– Персоналу выплатили все. Футболистам понемногу – с кем рассчитались, кому еще должны. Не все деньги еще на клуб поступили с продажи игроков.

Мы также рассчитались с компаниями-спонсорами, спонсировавшими команду с декабря по май. Команда задачу, поставленную спонсорами, не выполнила – 2-3 место. Деньги нам одалживали, их пришлось вернуть. Это не то, что деньги пришли, и они ушли на сторону, кто-то украл, то, что я читаю в прессе.

Нам пришлось рассчитаться со спонсорами, всем коллективом. С футболистами – кого-то пристроили, перед кем есть долги.

– Кто были эти спонсоры?

– Зачем мне их называть? Были спонсоры, любители футбола, наши днепропетровские и киевская компания. Возможно, если бы заняли 2-3 место, они бы и дальше спонсировали. А так увидели, что происходит, что команда разбегается, все хотят уйти.

Так что то, что деньги куда-то выведены, все, что пишут в прессе – бред. Там деньги заходили в клуб официально как возвратная помощь. Нам нужно было вернуть эти деньги в одну из первых очередей. Если бы не они – мы могли рухнуть еще зимой, – сказал Фридман.