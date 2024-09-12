"Деструктивный". Зеленский раскритиковал мирный план Бразилии и Китая
Разногласия в подходах
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Владимир Зеленский раскритиковал предложение Бразилии и Китая по урегулированию российско-украинской войны. Об этом он сказал в интервью бразильскому изданию Metrópoles. "Их предложение - это тоже деструктивно, это просто политическое заявление. Я говорил президенту Бразилии: "Давайте вместе садиться и разговаривать". Вы нам не враги, мы вам не враги. С чего вы вдруг решили, что вы должны становиться на сторону России и быть где-то посередине. Мы же не дураки. Что значит "просто сесть и поговорить". Он (российский диктатор Владимир Путин - ред.) убийца. Я должен быть сильным, чтобы садиться и о чем-то говорить. Он должен делать шаги, показать, что хочет окончания войны. Нельзя просто сказать: "Мы должны делать шаги друг другу на встречу". Он зашел, убил людей, захватил территории, а теперь Лула говорит: "Пусть они поговорят. Я мог просто поговорить с Лулой, потому что он мне не враг. И Бразилия с Украиной в абсолютно нормальных отношениях", - отметил глава украинского государства. Первый мирный саммит Украина организовала в июне 2024 года в Швейцарии, и сейчас готовится к проведению второго. Несмотря на то, что такие страны, как Китай и Бразилия, предложили свои мирные планы, Украина отвергла их, считая такими, которые не соответствуют ее подходу.
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Источник:Metropoles
Опубликовал: Александр Бураков
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