"Деструктивный". Зеленский раскритиковал мирный план Бразилии и Китая

Президент Владимир Зеленский раскритиковал предложение Бразилии и Китая по урегулированию российско-украинской войны.

Об этом он сказал в интервью бразильскому изданию Metrópoles.

"Их предложение - это тоже деструктивно, это просто политическое заявление. Я говорил президенту Бразилии: "Давайте вместе садиться и разговаривать". Вы нам не враги, мы вам не враги. С чего вы вдруг решили, что вы должны становиться на сторону России и быть где-то посередине. Мы же не дураки.

Что значит "просто сесть и поговорить". Он (российский диктатор Владимир Путин - ред.) убийца. Я должен быть сильным, чтобы садиться и о чем-то говорить. Он должен делать шаги, показать, что хочет окончания войны.

Нельзя просто сказать: "Мы должны делать шаги друг другу на встречу". Он зашел, убил людей, захватил территории, а теперь Лула говорит: "Пусть они поговорят. Я мог просто поговорить с Лулой, потому что он мне не враг. И Бразилия с Украиной в абсолютно нормальных отношениях", - отметил глава украинского государства.

Первый мирный саммит Украина организовала в июне 2024 года в Швейцарии, и сейчас готовится к проведению второго.

Несмотря на то, что такие страны, как Китай и Бразилия, предложили свои мирные планы, Украина отвергла их, считая такими, которые не соответствуют ее подходу.