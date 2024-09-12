Контрнаступление РФ в Курской области идет по украинскому плану - Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал контрнаступление российских войск на территории Курской области РФ, которая подконтрольна ВСУ. Он заверил, что все соответствует плану Украины.

Об этом он заявил пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

"Россияне начали контрнаступательные действия. Все идет по нашему украинскому плану", - отметил глава государства.

Также Зеленский прокомментировал информацию о накоплении войск и техники на территории Беларуси, вблизи украинской границы.

"По Беларуси, скопление видим, видели это давно, контролируем этот процесс", - добавил он.

12 сентября Институт изучения войны сообщил, что российская армия начала штурмовать позиции украинских военных в Курской области. Враг захватил несколько населенных пунктов в регионе.