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Контрнаступление РФ в Курской области идет по украинскому плану - Зеленский

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Контрнаступление РФ в Курской области идет по украинскому плану - Зеленский

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Владимир Зеленский прокомментировал контрнаступление российских войск на территории Курской области РФ, которая подконтрольна ВСУ. Он заверил, что все соответствует плану Украины.

Об этом он заявил пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

"Россияне начали контрнаступательные действия. Все идет по нашему украинскому плану", - отметил глава государства.

Также Зеленский прокомментировал информацию о накоплении войск и техники на территории Беларуси, вблизи украинской границы.

"По Беларуси, скопление видим, видели это давно, контролируем этот процесс", - добавил он.

12 сентября Институт изучения войны сообщил, что российская армия начала штурмовать позиции украинских военных в Курской области. Враг захватил несколько населенных пунктов в регионе.

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Источник:
Укрінформ
Опубликовал: Александр Бураков
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