Большинство венгров против вступления Украины в ЕС
Таковы данные соцопроса
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Жители Венгрии в 2024 году стали менее благосклонно относиться к расширению ЕС по сравнению с прошлым годом, особенно скептически они относятся к членству Украины.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.
Согласно данным опроса аналитического центра Policy Solutions, в прошлом году большинство респондентов поддерживали вступление нескольких стран-кандидатов, но в 2024 году только 45% опрошенных были положительно настроены относительно Черногории – страны с наибольшей поддержкой.
Зато среди стран-кандидатов венгры меньше всего поддерживают присоединение Украины. В этом году аж 61% венгров отвергают членство Украины.
Вступление Украины в ЕС является наиболее популярным среди избирателей оппозиционной партии "Тиса": 34% за и 53% против. Избиратели этой партии больше всего хотели бы видеть среди членов ЕС Черногорию (50%), тогда как избиратели партии Виктора Орбана "Фидес" хотели бы видеть присоединение Турции.
Опрос показал, что большинство венгров устали от дебатов между ЕС и правительством, причем две трети респондентов считают, что правительство должно выполнить все промежуточные показатели, установленные для выделения финансовых ресурсов.
Издание отмечает, что эта цифра не изменилась с прошлого года.
В то время как 40% проправительственных избирателей отвергают идею уступчивости страны перед Европейской комиссией, 54% говорят, что правительству следует уступить, чтобы получить средства ЕС.
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